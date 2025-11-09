Cateo en predio deja varias pipas aseguradas por autoridades en la Monclova-Candela

MONCLOVA, COAH.- Un operativo conjunto derivado de trabajos de inteligencia permitió a corporaciones de seguridad realizar un cateo en un predio ubicado en el kilómetro 7 de la carretera Monclova–Candela, donde fueron localizadas y aseguradas varias pipas que ahora forman parte de una investigación oficial.

La acción, desplegada la tarde de ayer sábado, se desarrolló como parte de las estrategias encaminadas a detectar actividades ilícitas en la Región Centro de Coahuila.

De acuerdo con la información oficial, la intervención se originó tras labores de análisis realizadas por la Policía Estatal, lo que llevó a identificar el predio como un posible punto vinculado con el uso o movimiento de unidades de transporte que podrían estar relacionadas con actividades irregulares.

Con base en estos indicios, se organizó el despliegue de un operativo coordinado que incluyó la participación de la Policía Municipal, autoridades federales y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Al ingresar al terreno, los elementos de seguridad localizaron varias pipas estacionadas en distintas áreas del predio. Durante la revisión, se confirmó que todas se encontraban vacías; sin embargo, la presencia de estas unidades motivó su aseguramiento inmediato.

Las pipas quedaron bajo resguardo de la autoridad competente, que continuará con las indagatorias para determinar su origen, verificar su situación legal y establecer si están relacionadas con algún delito.

El cateo se realizó sin incidentes y en un ambiente controlado, como parte del seguimiento a los trabajos de inteligencia que se desarrollan en la zona para detectar posibles puntos utilizados para el almacenamiento, resguardo o eventual traslado de materiales ilegales.

La intervención también forma parte de una estrategia más amplia orientada a limitar el uso de predios irregulares que puedan servir como soporte logístico en actividades ilícitas dentro del estado.

Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer el destino de las pipas, su posible uso previo y cualquier conexión con actividades delictivas. Mientras tanto, el predio permanecerá bajo vigilancia mientras avanzan las diligencias.

(Con información de La Voz)