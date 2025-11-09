Cateo en predio deja varias pipas aseguradas por autoridades en la Monclova-Candela

Monclova
/ 9 noviembre 2025
    Cateo en predio deja varias pipas aseguradas por autoridades en la Monclova-Candela
    Las unidades quedaron aseguradas mientras avanzan las investigaciones de su procedencia. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El operativo se realizó sin incidentes y forma parte de los trabajos de inteligencia para ubicar predios posiblemente utilizados para actividades ilícitas en la Región Centro

MONCLOVA, COAH.- Un operativo conjunto derivado de trabajos de inteligencia permitió a corporaciones de seguridad realizar un cateo en un predio ubicado en el kilómetro 7 de la carretera Monclova–Candela, donde fueron localizadas y aseguradas varias pipas que ahora forman parte de una investigación oficial.

La acción, desplegada la tarde de ayer sábado, se desarrolló como parte de las estrategias encaminadas a detectar actividades ilícitas en la Región Centro de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Candela se pinta de violeta: inauguran espacio de apoyo para mujeres

De acuerdo con la información oficial, la intervención se originó tras labores de análisis realizadas por la Policía Estatal, lo que llevó a identificar el predio como un posible punto vinculado con el uso o movimiento de unidades de transporte que podrían estar relacionadas con actividades irregulares.

Con base en estos indicios, se organizó el despliegue de un operativo coordinado que incluyó la participación de la Policía Municipal, autoridades federales y elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Al ingresar al terreno, los elementos de seguridad localizaron varias pipas estacionadas en distintas áreas del predio. Durante la revisión, se confirmó que todas se encontraban vacías; sin embargo, la presencia de estas unidades motivó su aseguramiento inmediato.

Las pipas quedaron bajo resguardo de la autoridad competente, que continuará con las indagatorias para determinar su origen, verificar su situación legal y establecer si están relacionadas con algún delito.

El cateo se realizó sin incidentes y en un ambiente controlado, como parte del seguimiento a los trabajos de inteligencia que se desarrollan en la zona para detectar posibles puntos utilizados para el almacenamiento, resguardo o eventual traslado de materiales ilegales.

TE PUEDE INTERESAR: CTM Frontera mantiene tradición; sin adelanto de aguinaldo por Buen Fin

La intervención también forma parte de una estrategia más amplia orientada a limitar el uso de predios irregulares que puedan servir como soporte logístico en actividades ilícitas dentro del estado.

Las autoridades continuarán con las investigaciones correspondientes para esclarecer el destino de las pipas, su posible uso previo y cualquier conexión con actividades delictivas. Mientras tanto, el predio permanecerá bajo vigilancia mientras avanzan las diligencias.

(Con información de La Voz)

Temas


Cateos
Seguridad
operativos

Localizaciones


Monclova

true

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Subdirector de Turismo destaca que la ciudad cuenta con museos de interés histórico, científico, deportivo y cultural.

Saltillo espera cerrar el 2025 con 240 mil visitantes y fuerte derrama económica
La académica Berenice de la Peña advirtió que un impuesto a los videojuegos violentos no resolverá por sí solo el problema del incremento de la agresividad en niñas, niños y adolescentes.

Coahuila: impuesto a videojuegos violentos no es la solución total, advierten expertos
Personal médico aplica la vacuna contra el neumococo en clínicas del IMSS y hospitales públicos de Saltillo, como parte de la estrategia preventiva ante el aumento de casos de neumonía.

Aumentan casos de neumonía en Coahuila; aplican vacuna preventiva antes del invierno

true

POLITICÓN: Revelan fotos de la boda de los ‘novios del Bienestar’

Trampa futura

Trampa futura
...porque el causante soy

...porque el causante soy
Ven factible que ciudadanos lleguen caminando, tomen un café o coman en un restaurante al aire libre y disfruten un espectáculo.

Ve AMPI potencial para que Centro Histórico de Saltillo se transforme en una ‘mini Condesa’
Vecinos de la colonia Bellavista denunciaron que un terreno baldío en la calle Ayuntamiento se ha convertido en foco de basura y malos olores ante la falta de limpieza.

Saltillo: baldíos son foco de basura y malos olores; dueños, responsables de limpieza