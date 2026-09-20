¿Cómo tramitar el Certificado de Origen en Torreón? Requisitos y paso a paso

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    ¿Cómo tramitar el Certificado de Origen en Torreón? Requisitos y paso a paso
    El trámite contempla la revisión de expedientes y la toma de testimoniales en la sede del Ayuntamiento de Torreón. GENERADA CON IA

La Secretaría del Ayuntamiento difundió el procedimiento presencial para obtener este documento legal, clave para certificar la nacionalidad y el lugar de nacimiento de ciudadanos que radican en el extranjero

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal de Torreón dio a conocer el procedimiento oficial para la obtención del Certificado de Origen, un instrumento legal expedido directamente por la Secretaría del Ayuntamiento que resulta indispensable para comprobar de manera oficial la nacionalidad y el lugar de nacimiento de una persona en diferentes procesos administrativos o legales.

Para iniciar con la solicitud es necesario integrar un expediente completo. En lo referente a la persona interesada, se debe presentar su acta de nacimiento, la CURP actualizada, una identificación oficial con fotografía, la dirección actual en Estados Unidos y contar con dos testigos que lleven identificación oficial vigente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/baile-termina-en-rina-y-joven-apunalado-en-torreon-CG23614565

Por su parte, el familiar directo que realiza el trámite como gestor tiene que entregar su identificación oficial vigente y el acta de nacimiento que compruebe el parentesco, además de dos fotografías tamaño credencial en papel mate y el comprobante del pago de derechos.

El trámite se realiza de forma presencial siguiendo una serie de etapas coordinadas por las dependencias municipales. La primera fase consiste en una revisión inicial donde se acude a las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento para que el personal verifique que todos los documentos cumplan con los lineamientos solicitados.

$!La Secretaría del Ayuntamiento de Torreón difundió los requisitos y el procedimiento para la expedición del Certificado de Origen.
La Secretaría del Ayuntamiento de Torreón difundió los requisitos y el procedimiento para la expedición del Certificado de Origen. CORTESÍA

Una vez validados los requisitos, se procede al pago de derechos en las cajas municipales habilitadas. Finalmente, se lleva a cabo el proceso de testimonio, donde el familiar directo y los dos testigos deben presentarse en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos para completar el llenado del testimonial y entregar formalmente la documentación, requisito clave para la emisión del certificado.

Las instalaciones se encuentran ubicadas en la avenida Allende número 333 Poniente, en la colonia Primero de Cobián Centro. Para resolver dudas adicionales sobre este u otros servicios, la ciudadanía tiene a su disposición la línea telefónica 871 500 7000, extensión 1706, así como el sitio web oficial www.torreon.gob.mx

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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