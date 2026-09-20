¿Cómo tramitar el Certificado de Origen en Torreón? Requisitos y paso a paso

TORREÓN, COAH.- La Administración Municipal de Torreón dio a conocer el procedimiento oficial para la obtención del Certificado de Origen, un instrumento legal expedido directamente por la Secretaría del Ayuntamiento que resulta indispensable para comprobar de manera oficial la nacionalidad y el lugar de nacimiento de una persona en diferentes procesos administrativos o legales. Para iniciar con la solicitud es necesario integrar un expediente completo. En lo referente a la persona interesada, se debe presentar su acta de nacimiento, la CURP actualizada, una identificación oficial con fotografía, la dirección actual en Estados Unidos y contar con dos testigos que lleven identificación oficial vigente.

Por su parte, el familiar directo que realiza el trámite como gestor tiene que entregar su identificación oficial vigente y el acta de nacimiento que compruebe el parentesco, además de dos fotografías tamaño credencial en papel mate y el comprobante del pago de derechos. El trámite se realiza de forma presencial siguiendo una serie de etapas coordinadas por las dependencias municipales. La primera fase consiste en una revisión inicial donde se acude a las oficinas de la Secretaría del Ayuntamiento para que el personal verifique que todos los documentos cumplan con los lineamientos solicitados.

Una vez validados los requisitos, se procede al pago de derechos en las cajas municipales habilitadas. Finalmente, se lleva a cabo el proceso de testimonio, donde el familiar directo y los dos testigos deben presentarse en la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos para completar el llenado del testimonial y entregar formalmente la documentación, requisito clave para la emisión del certificado. Las instalaciones se encuentran ubicadas en la avenida Allende número 333 Poniente, en la colonia Primero de Cobián Centro. Para resolver dudas adicionales sobre este u otros servicios, la ciudadanía tiene a su disposición la línea telefónica 871 500 7000, extensión 1706, así como el sitio web oficial www.torreon.gob.mx

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