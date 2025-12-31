Con especies resistentes al clima seco, Torreón avanza hacia un desarrollo urbano sostenible y de calidad

TORREÓN, COAHUILA. Como parte de una estrategia permanente para mejorar el entorno urbano y consolidar el bienestar social, el Gobierno Municipal de Torreón informó que durante el presente año se logró la plantación de más de 18 mil 400 árboles y plantas en diversos sectores estratégicos de la ciudad.

Marcelo Sánchez Adame, director de Medio Ambiente, señaló que estas labores reafirman el compromiso de la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González con el desarrollo sustentable.

Para sustentar estas jornadas, el Vivero Municipal produjo de manera complementaria más de 12 mil ejemplares, los cuales se destinaron a centros educativos, parques, plazas públicas y vialidades principales.

La reforestación alcanzó puntos clave del municipio, tales como la Reserva Ecológica Sierra y Cañón de Jimulco, el Bosque Urbano, la Alameda Zaragoza, la calzada Colón y el Complejo Turístico Puerto Noas, entre otros sitios de relevancia recreativa e industrial.

Dada la naturaleza del clima seco semicálido de la región, la selección de especies fue rigurosa. Se priorizaron plantas y árboles con alta resistencia y capacidad de adaptación local, entre los que destacan el mezquite, huizache, lágrima de San Pedro, mimbre, bugambilia y rosa laurel.

Sánchez Adame enfatizó que cada acción realizada busca dotar a Torreón de las condiciones necesarias para un crecimiento ordenado y sostenible, garantizando así una mayor calidad de vida para sus habitantes mediante la recuperación efectiva de sus áreas verdes.