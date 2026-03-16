Con fe, esperanza y renovación: así se vivirán las actividades de Semana Santa en el Cristo de las Noas

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Torreón
/ 16 marzo 2026
    Con fe, esperanza y renovación: así se vivirán las actividades de Semana Santa en el Cristo de las Noas
    La agenda estará cargada de actividades litúrgicasespacios de recogimiento y convivencia para todos los asistentes, sin importar su edad o procedencia. CORTESÍA

Las celebraciones iniciarán el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y contemplan el Viacrucis Viviente, la Procesión del Silencio y la Vigilia Pascual

TORREÓN, COAH.— El Santuario del Cristo de las Noas alista las actividades religiosas de Semana Santa, entre ellas la edición 44 del Viacrucis Viviente, una de las celebraciones más representativas de la región lagunera.

El rector del recinto religioso, Víctor Manuel Gómez, informó que las actividades se desarrollarán del 29 de marzo —Domingo de Ramos— al Domingo de Resurrección, periodo en el que se espera la participación de peregrinos, familias y visitantes.

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Indicó que durante esos días se llevarán a cabo diversas celebraciones litúrgicas, misas y espacios de oración dirigidos a los fieles que acuden al santuario durante la Semana Santa.

Entre las actividades más representativas se encuentran el Viacrucis Viviente, la Procesión del Silencio y la Vigilia Pascual, eventos que cada año congregan a miles de personas en el Cerro de las Noas.

De acuerdo con el rector, estas celebraciones forman parte de una tradición que por más de cuatro décadas ha reunido a la comunidad lagunera para conmemorar la Pasión de Cristo.

Para esta edición, autoridades estatales, municipales y académicas colaboran en la organización del evento con el objetivo de mantener las condiciones de seguridad y logística para los asistentes.

El Viacrucis del Cristo de las Noas se ha consolidado como una de las manifestaciones religiosas más importantes del norte del país, al reunir anualmente a miles de fieles durante las celebraciones de Semana Santa.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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