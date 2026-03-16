Con fe, esperanza y renovación: así se vivirán las actividades de Semana Santa en el Cristo de las Noas
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Las celebraciones iniciarán el 29 de marzo con el Domingo de Ramos y contemplan el Viacrucis Viviente, la Procesión del Silencio y la Vigilia Pascual
TORREÓN, COAH.— El Santuario del Cristo de las Noas alista las actividades religiosas de Semana Santa, entre ellas la edición 44 del Viacrucis Viviente, una de las celebraciones más representativas de la región lagunera.
El rector del recinto religioso, Víctor Manuel Gómez, informó que las actividades se desarrollarán del 29 de marzo —Domingo de Ramos— al Domingo de Resurrección, periodo en el que se espera la participación de peregrinos, familias y visitantes.
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Indicó que durante esos días se llevarán a cabo diversas celebraciones litúrgicas, misas y espacios de oración dirigidos a los fieles que acuden al santuario durante la Semana Santa.
Entre las actividades más representativas se encuentran el Viacrucis Viviente, la Procesión del Silencio y la Vigilia Pascual, eventos que cada año congregan a miles de personas en el Cerro de las Noas.
De acuerdo con el rector, estas celebraciones forman parte de una tradición que por más de cuatro décadas ha reunido a la comunidad lagunera para conmemorar la Pasión de Cristo.
Para esta edición, autoridades estatales, municipales y académicas colaboran en la organización del evento con el objetivo de mantener las condiciones de seguridad y logística para los asistentes.
El Viacrucis del Cristo de las Noas se ha consolidado como una de las manifestaciones religiosas más importantes del norte del país, al reunir anualmente a miles de fieles durante las celebraciones de Semana Santa.