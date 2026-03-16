Con fe, esperanza y renovación: así se vivirán las actividades de Semana Santa en el Cristo de las Noas

TORREÓN, COAH.— El Santuario del Cristo de las Noas alista las actividades religiosas de Semana Santa, entre ellas la edición 44 del Viacrucis Viviente, una de las celebraciones más representativas de la región lagunera.

El rector del recinto religioso, Víctor Manuel Gómez, informó que las actividades se desarrollarán del 29 de marzo —Domingo de Ramos— al Domingo de Resurrección, periodo en el que se espera la participación de peregrinos, familias y visitantes.

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Indicó que durante esos días se llevarán a cabo diversas celebraciones litúrgicas, misas y espacios de oración dirigidos a los fieles que acuden al santuario durante la Semana Santa.

Entre las actividades más representativas se encuentran el Viacrucis Viviente, la Procesión del Silencio y la Vigilia Pascual, eventos que cada año congregan a miles de personas en el Cerro de las Noas.

De acuerdo con el rector, estas celebraciones forman parte de una tradición que por más de cuatro décadas ha reunido a la comunidad lagunera para conmemorar la Pasión de Cristo.