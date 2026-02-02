Con izamiento de bandera, Torreón reconoce labor del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos

TE PUEDE INTERESAR: Buscan a sujeto por intento de feminicidio tras violar orden de restricción en Monclova

Acompañado por el general de brigada D.E.M. Juan Carlos Quirós Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, el edil destacó que la paz que se respira en la región no es obra de la casualidad, sino el resultado de un modelo de coordinación estrecha entre los tres niveles de gobierno.

TORREÓN, COAH.- En una ceremonia marcada por el civismo y el reconocimiento a las Fuerzas Armadas, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González , encabezó este lunes el izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza Mayor, dando inicio formal a las actividades de febrero como el Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.

Durante su intervención, Cepeda González subrayó que, gracias al trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, Coahuila se consolida hoy como la segunda entidad más segura del país.

”Hablar de seguridad es hablar de coordinación, compromiso y unidad. Ese es el resultado de tener un Ejército, una Fuerza Aérea y una Guardia Nacional comprometidas con Torreón y con Coahuila”, afirmó el presidente municipal.

Asimismo, resaltó que Torreón se mantiene en el ranking de las ciudades con más de 500 mil habitantes más seguras de México, un logro que atribuyó a la labor constante iniciada desde su administración en 2022.

Por su parte, el general Juan Carlos Quirós Muñoz recordó el origen coahuilense de las Fuerzas Armadas, nacidas bajo la visión de Venustiano Carranza. Reiteró que la misión de los cuerpos castrenses va más allá de la defensa de la soberanía, abarcando el auxilio a la población civil y la reconstrucción en casos de desastre.

El mando militar enfatizó la importancia estratégica de la Región Lagunera para el desarrollo de México, razón por la cual el Ejército y la Guardia Nacional mantienen una presencia permanente y cercana con la sociedad civil y las corporaciones locales.

La ceremonia incluyó los honores de ordenanza al lábaro patrio y la entonación del Himno Nacional. Como gesto de hermandad institucional, las autoridades presentes recibieron el pin conmemorativo de este mes festivo.

Al evento asistieron figuras clave de la seguridad y la política, entre ellos:

General brigadier Francisco Acuña Díaz, comandante de la Guardia Nacional en Coahuila.

General brigadier Omar León Arroyo, comandante del Mando Especial de la Laguna.

Felipe González Miranda, diputado local.

Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal.