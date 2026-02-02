Con izamiento de bandera, Torreón reconoce labor del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos

Torreón
/ 2 febrero 2026
    Con izamiento de bandera, Torreón reconoce labor del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos
    El alcalde de Torreón, Román Cepeda, encabezó la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza Mayor, acompañado por mandos militares y autoridades civiles. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Román Cepeda dio inicio a las actividades de febrero como Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, destacando la coordinación entre los tres niveles de gobierno

TORREÓN, COAH.- En una ceremonia marcada por el civismo y el reconocimiento a las Fuerzas Armadas, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda González, encabezó este lunes el izamiento de la Bandera Nacional en la Plaza Mayor, dando inicio formal a las actividades de febrero como el Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.

Acompañado por el general de brigada D.E.M. Juan Carlos Quirós Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, el edil destacó que la paz que se respira en la región no es obra de la casualidad, sino el resultado de un modelo de coordinación estrecha entre los tres niveles de gobierno.

$!Autoridades municipales, estatales y mandos de las Fuerzas Armadas participaron en el acto cívico con el que se inauguraron en Torreón las actividades del Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos.
Autoridades municipales, estatales y mandos de las Fuerzas Armadas participaron en el acto cívico con el que se inauguraron en Torreón las actividades del Mes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Durante su intervención, Cepeda González subrayó que, gracias al trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, Coahuila se consolida hoy como la segunda entidad más segura del país.

”Hablar de seguridad es hablar de coordinación, compromiso y unidad. Ese es el resultado de tener un Ejército, una Fuerza Aérea y una Guardia Nacional comprometidas con Torreón y con Coahuila”, afirmó el presidente municipal.

Asimismo, resaltó que Torreón se mantiene en el ranking de las ciudades con más de 500 mil habitantes más seguras de México, un logro que atribuyó a la labor constante iniciada desde su administración en 2022.

Por su parte, el general Juan Carlos Quirós Muñoz recordó el origen coahuilense de las Fuerzas Armadas, nacidas bajo la visión de Venustiano Carranza. Reiteró que la misión de los cuerpos castrenses va más allá de la defensa de la soberanía, abarcando el auxilio a la población civil y la reconstrucción en casos de desastre.

El mando militar enfatizó la importancia estratégica de la Región Lagunera para el desarrollo de México, razón por la cual el Ejército y la Guardia Nacional mantienen una presencia permanente y cercana con la sociedad civil y las corporaciones locales.

La ceremonia incluyó los honores de ordenanza al lábaro patrio y la entonación del Himno Nacional. Como gesto de hermandad institucional, las autoridades presentes recibieron el pin conmemorativo de este mes festivo.

Al evento asistieron figuras clave de la seguridad y la política, entre ellos:

General brigadier Francisco Acuña Díaz, comandante de la Guardia Nacional en Coahuila.

General brigadier Omar León Arroyo, comandante del Mando Especial de la Laguna.

Felipe González Miranda, diputado local.

Alfredo Flores Originales, director de Seguridad Pública Municipal.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

