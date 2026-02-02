Buscan a sujeto por intento de feminicidio tras violar orden de restricción en Monclova

Monclova
/ 2 febrero 2026
    Familiares difundieron imágenes del señalado para solicitar apoyo en su localización. FOTO: REDES SOCIALES

La víctima presentó fractura de tórax, esguince cervical y heridas faciales que requirieron sutura tras el ataque

MONCLOVA, COAH.— Autoridades mantienen activa la búsqueda de un hombre señalado como presunto responsable del delito de intento de feminicidio, luego de que presuntamente violara una orden de restricción e ingresara al domicilio de su expareja con la intención de privarla de la vida. Los hechos ocurrieron la noche del sábado en Monclova y derivaron en una denuncia pública ante el riesgo que enfrenta la víctima y su familia.

La mujer afectada, identificada como Gloria Guadalupe, logró ponerse a resguardo en la vivienda de su hija tras la agresión. Sin embargo, de acuerdo con los señalamientos, el presunto agresor habría estado merodeando el domicilio y, al percatarse de que la víctima se encontraba sola, se aproximó para atacarla de manera violenta.

El señalado fue identificado como José Cruz ¨N¨ de 47 años de edad. La denuncia fue difundida por su hija, Kory, quien compartió imágenes del hombre y solicitó el apoyo para localizarlo, ante el temor de que continúe agrediendo a su madre y a un menor de edad.

Según el testimonio de la joven, sus padres se encuentran separados desde hace aproximadamente tres años debido a conductas agresivas atribuidas al hombre. Pese a la separación, la violencia no habría cesado y, por el contrario, se habría intensificado en fechas recientes.

La denunciante relató que a principios de enero ya se había registrado un intento previo de asesinato contra su madre. En ese momento, el hombre fue detenido, pero posteriormente quedó en libertad bajo fianza. Tras ello, habría continuado el acoso mediante llamadas telefónicas.

Respecto a los hechos más recientes, la joven narró que el agresor arrojó una botella de vidrio contra su madre, la cual se quebró al impactarla. La víctima intentó huir, pero fue alcanzada y golpeada. La agresión fue interrumpida por un vecino que intervino y logró separarlo. Tras huir hacia una zona despoblada, el presunto agresor habría realizado una llamada en la que lanzó amenazas directas contra la mujer y contra su hijo menor, de 16 años.

Luego del ataque, Gloria Guadalupe fue trasladada a un hospital, donde recibió atención médica y posteriormente fue dada de alta. Presenta fractura de tórax, esguince cervical, heridas cortantes en el rostro que requirieron sutura, así como desviación del tabique nasal.

La familia expresó su preocupación ante la posibilidad de que el hombre esté siendo ocultado por familiares en un rancho del ejido Estanque de Norias. Ante este escenario, solicitaron apoyo para dar con su paradero y evitar nuevas agresiones.

Finalmente, se informó que acudirán ante la Fiscalía del Estado y al Centro de Empoderamiento de la Mujer para dar seguimiento al proceso legal y reforzar las medidas de protección, al considerar que el riesgo para la víctima y su hijo menor continúa latente.

(Con información de La Voz)

Temas


Violencia
intento de feminicidio

Localizaciones


Monclova

Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

