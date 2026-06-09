Con nueva plaza comercial se buscará atraer inversiones al suroriente de Torreón

El predio, conocido por albergar históricamente eventos temporales como circos y espectáculos en Torreón , se encuentra frente a una importante cadena de autoservicio y está proyectado para convertirse en un centro permanente de actividad económica.

TORREÓN, COAH.- El sector suroriente de la ciudad se prepara para recibir una nueva plaza comercial, un proyecto destinado a transformar un terreno ubicado en la esquina del bulevar Pedro Rodríguez Triana y la avenida Universidad.

El director de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, Gustavo Muñoz López, confirmó que los desarrolladores ya realizan los trámites municipales necesarios para iniciar los movimientos de tierra, entre ellos la nivelación y compactación del suelo. Una vez concluidos esos trabajos, solicitarán la licencia de construcción para arrancar formalmente la obra.

El funcionario destacó que este proyecto forma parte del crecimiento que mantiene Torreón gracias a la inversión privada en los sectores comercial, industrial y de servicios.

Muñoz López precisó que, aunque la zona norte ha concentrado gran parte de las inversiones en los últimos años, la expansión hacia el oriente y otros sectores estratégicos resulta fundamental para lograr un desarrollo urbano más equilibrado.

Con este proyecto, Torreón ampliará su oferta de servicios y fortalecerá la infraestructura y la plusvalía de una de las áreas con mayor proyección de crecimiento de la ciudad.