Con nueva plaza comercial se buscará atraer inversiones al suroriente de Torreón

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    Con nueva plaza comercial se buscará atraer inversiones al suroriente de Torreón
    El proyecto se construirá en un predio que durante años fue utilizado para eventos temporales en el suroriente de la ciudad. SANDRA GÓMEZ

El proyecto se desarrollará sobre un predio ubicado en el bulevar Rodríguez Triana y avenida Universidad, donde ya se gestionan los permisos para iniciar las obras

TORREÓN, COAH.- El sector suroriente de la ciudad se prepara para recibir una nueva plaza comercial, un proyecto destinado a transformar un terreno ubicado en la esquina del bulevar Pedro Rodríguez Triana y la avenida Universidad.

El predio, conocido por albergar históricamente eventos temporales como circos y espectáculos en Torreón, se encuentra frente a una importante cadena de autoservicio y está proyectado para convertirse en un centro permanente de actividad económica.

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El director de Urbanismo y Ordenamiento Territorial, Gustavo Muñoz López, confirmó que los desarrolladores ya realizan los trámites municipales necesarios para iniciar los movimientos de tierra, entre ellos la nivelación y compactación del suelo. Una vez concluidos esos trabajos, solicitarán la licencia de construcción para arrancar formalmente la obra.

El funcionario destacó que este proyecto forma parte del crecimiento que mantiene Torreón gracias a la inversión privada en los sectores comercial, industrial y de servicios.

Muñoz López precisó que, aunque la zona norte ha concentrado gran parte de las inversiones en los últimos años, la expansión hacia el oriente y otros sectores estratégicos resulta fundamental para lograr un desarrollo urbano más equilibrado.

Con este proyecto, Torreón ampliará su oferta de servicios y fortalecerá la infraestructura y la plusvalía de una de las áreas con mayor proyección de crecimiento de la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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