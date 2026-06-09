CANIRAC Laguna advierte sobre riesgos legales por transmitir el Mundial en establecimientos

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la Laguna (CANIRAC Laguna), Hassan Handam Zuno, exhortó a los propietarios de establecimientos a regularizar su situación legal para evitar sanciones económicas que podrían comprometer la operación de sus negocios.

TORREÓN, COAH.– A las puertas del próximo Mundial de Fútbol, el sector restaurantero de la región de la Comarca Lagunera enfrenta un panorama de incertidumbre ante las estrictas regulaciones para la transmisión comercial de los partidos, lo que ha encendido alertas entre empresarios y autoridades del gremio.

El dirigente explicó que la exhibición de los encuentros del torneo requiere, de manera obligatoria, contar con un contrato vigente con Sky Business, empresa titular de los derechos comerciales, además de cumplir con las disposiciones establecidas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

De acuerdo con el líder empresarial, el incumplimiento de estas normativas puede derivar en multas de hasta 250 mil UMAS, equivalentes a aproximadamente 28 millones de pesos, además de la posible clausura definitiva de los establecimientos que infrinjan la ley.

Ante este escenario, Handam Zuno informó que se realizará un encuentro virtual con la dirigencia nacional de CANIRAC, con el objetivo de detallar los protocolos de inspección y resolver dudas del sector. Esto luego de que se notificara que el IMPI reforzará sus operativos de vigilancia en todo el país, incluida la región de la Comarca Lagunera, mediante la incorporación de auditores externos.

En el ámbito financiero, el representante de CANIRAC Laguna precisó que el costo de las licencias de transmisión oscila entre los 4 mil 960 y los 23 mil 500 pesos, dependiendo del tamaño y capacidad de cada establecimiento, lo que ha generado un dilema entre los restauranteros sobre la rentabilidad de la inversión.

A ello se suma la preocupación sobre la capacidad logística de la empresa proveedora de la señal para procesar la alta demanda de contratos antes del inicio del torneo, lo que mantiene en incertidumbre al sector.