Torreón: Medio Ambiente llama a cumplir con la Verificación Vehicular 2026

Marcelo Sánchez Adame, director de la dependencia, señaló que esta acción representa un compromiso permanente con el medio ambiente y con la salud de la población, al contribuir a la generación de un entorno más limpio y a un mejor desempeño de las unidades vehiculares.

La Administración Municipal de Torreón , a través de la Dirección General de Medio Ambiente, invitó a la ciudadanía a participar en el Programa de Verificación Vehicular 2026, cuyo objetivo es reducir las emisiones contaminantes, mejorar la calidad del aire y promover el adecuado mantenimiento de los vehículos que circulan en la ciudad.

“Con la participación responsable de la ciudadanía en este programa, avanzamos hacia un Torreón con mejor calidad del aire y mayor bienestar para nuestras familias”, destacó el funcionario.

El titular de Medio Ambiente informó que el costo de la verificación para vehículos particulares es de 290.85 pesos de manera anual. En el caso del transporte público municipal, como taxis, rutas urbanas y materialistas, el costo es de 262.07 pesos durante el primer semestre y de 290.85 pesos en el segundo semestre, siendo el primer periodo beneficiado con un estímulo fiscal del 10 por ciento.

Asimismo, detalló que para los vehículos de uso intensivo o flotillas empresariales, el costo de la verificación es de 290.85 pesos por semestre.

Sánchez Adame indicó que entre los requisitos se encuentra la presentación de copia de la tarjeta de circulación. Agregó que el Centro de Verificación Vehicular se ubica en la calzada Francisco Sarabia sin número, esquina con la calle Torre de Israel, en la colonia San Felipe, y brinda atención de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 15:00 horas.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 871 169 23 55 y 871 500 7000, en las extensiones 1435 y 1437.

Finalmente, el funcionario destacó que estas acciones forman parte de la instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González, orientadas a impulsar una ciudad más limpia y sustentable mediante un trabajo coordinado entre el Gobierno Municipal y la ciudadanía.