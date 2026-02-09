Conmemoran en Torreón el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad

Torreón
/ 9 febrero 2026
    Conmemoran en Torreón el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad
    El alcalde Román Cepeda encabezó la ceremonia conmemorativa por el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad en la Plaza Mayor de Torreón. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Autoridades municipales, estatales y federales conmemoraron en Torreón el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, destacando la coordinación institucional y el compromiso con la seguridad

TORREÓN, COAH.- En una ceremonia que reafirmó la estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este lunes el acto conmemorativo por el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad.

El evento, realizado en la Plaza Mayor, sirvió también como marco para reconocer la labor de las corporaciones de seguridad que operan en la región.

Acompañado por el General Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, el edil destacó que la paz en Torreón se construye mediante un compromiso compartido entre las instituciones y la ciudadanía.

TE PUEDE INTERESAR: Caen remesas en México por políticas de Trump: Coahuila entre los estados más afectados

Autoridades militares, estatales y municipales refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada por la seguridad y tranquilidad de las familias torreonenses.
Autoridades militares, estatales y municipales refrendaron su compromiso de trabajar de manera coordinada por la seguridad y tranquilidad de las familias torreonenses. FOTO: SANDRA GÓMEZ

“Más allá de cualquier otra cosa, está el compromiso por Torreón y por México. Servir a esta tierra ha sido el mayor honor y seguiremos trabajando por una sociedad más justa, con la unidad y coordinación que el país necesita”, afirmó Cepeda González.

Durante el acto, el Ayuntamiento entregó distinciones a elementos destacados de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Protección Civil y Bomberos.

Asimismo, se premió la labor de las fuerzas estatales, la Guardia Nacional y el personal del Hospital Militar Regional, subrayando su desempeño en actividades operativas en beneficio de los torreonenses.

Por su parte, el General Quiroz Muñoz recordó la trascendencia histórica del 9 de febrero de 1913, cuando los cadetes del Colegio Militar escoltaron a Francisco I. Madero. Definió este hecho como un símbolo perenne de disciplina y honor que hoy define la esencia de las Fuerzas Armadas.

El General Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, destacó la importancia histórica de la Marcha de la Lealtad como símbolo de disciplina y honor.
El General Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, destacó la importancia histórica de la Marcha de la Lealtad como símbolo de disciplina y honor. FOTO: SANDRA GÓMEZ

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Hugo Dávila Prado, coordinador de Mejora Coahuila, enfatizó que en la entidad la lealtad se ejerce sin distinguir colores partidistas ni ideologías, priorizando siempre la tranquilidad de las familias coahuilenses.

Al evento asistieron figuras clave como el General Francisco Acuña Díaz (Guardia Nacional), el General Omar León Arroyo (Mando Especial de la Laguna), el secretario del Ayuntamiento Eduardo Olmos, y el director de Seguridad Pública, comisario Alfredo Flores, entre otros representantes legislativos y militares.

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

