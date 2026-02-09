Conmemoran en Torreón el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad
Autoridades municipales, estatales y federales conmemoraron en Torreón el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad, destacando la coordinación institucional y el compromiso con la seguridad
TORREÓN, COAH.- En una ceremonia que reafirmó la estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este lunes el acto conmemorativo por el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad.
El evento, realizado en la Plaza Mayor, sirvió también como marco para reconocer la labor de las corporaciones de seguridad que operan en la región.
Acompañado por el General Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, el edil destacó que la paz en Torreón se construye mediante un compromiso compartido entre las instituciones y la ciudadanía.
“Más allá de cualquier otra cosa, está el compromiso por Torreón y por México. Servir a esta tierra ha sido el mayor honor y seguiremos trabajando por una sociedad más justa, con la unidad y coordinación que el país necesita”, afirmó Cepeda González.
Durante el acto, el Ayuntamiento entregó distinciones a elementos destacados de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad, Protección Civil y Bomberos.
Asimismo, se premió la labor de las fuerzas estatales, la Guardia Nacional y el personal del Hospital Militar Regional, subrayando su desempeño en actividades operativas en beneficio de los torreonenses.
Por su parte, el General Quiroz Muñoz recordó la trascendencia histórica del 9 de febrero de 1913, cuando los cadetes del Colegio Militar escoltaron a Francisco I. Madero. Definió este hecho como un símbolo perenne de disciplina y honor que hoy define la esencia de las Fuerzas Armadas.
En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, Hugo Dávila Prado, coordinador de Mejora Coahuila, enfatizó que en la entidad la lealtad se ejerce sin distinguir colores partidistas ni ideologías, priorizando siempre la tranquilidad de las familias coahuilenses.
Al evento asistieron figuras clave como el General Francisco Acuña Díaz (Guardia Nacional), el General Omar León Arroyo (Mando Especial de la Laguna), el secretario del Ayuntamiento Eduardo Olmos, y el director de Seguridad Pública, comisario Alfredo Flores, entre otros representantes legislativos y militares.