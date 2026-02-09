Conmemoran en Torreón el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad

TORREÓN, COAH.- En una ceremonia que reafirmó la estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno, el alcalde Román Alberto Cepeda González encabezó este lunes el acto conmemorativo por el 113 aniversario de la Marcha de la Lealtad.

El evento, realizado en la Plaza Mayor, sirvió también como marco para reconocer la labor de las corporaciones de seguridad que operan en la región.

Acompañado por el General Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, el edil destacó que la paz en Torreón se construye mediante un compromiso compartido entre las instituciones y la ciudadanía.

