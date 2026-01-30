Continúa abierta la convocatoria para Bodas Comunitarias 2026 en Torreón

Torreón
/ 30 enero 2026
    Continúa abierta la convocatoria para Bodas Comunitarias 2026 en Torreón
    DIF Torreón invita a las parejas a dar certeza legal a su unión a través de las Bodas Comunitarias 2026. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

Las parejas interesadas podrán realizar su trámite hasta el 4 de febrero; la ceremonia será el 19 en la Plaza Mayor

TORREÓN, COAH.- La convocatoria para participar en las Bodas Comunitarias 2026 en Torreón continúa abierta y cerrará el próximo 4 de febrero, informó la Administración Municipal a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón, por lo que se invita a las parejas interesadas a realizar su trámite en tiempo y forma.

Las Bodas Comunitarias se llevarán a cabo el próximo 19 de febrero en la Plaza Mayor, con la presencia del alcalde Román Alberto Cepeda González y de la presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, quienes fungirán como padrinos de honor de las parejas participantes.

Selina Bremer de Cepeda destacó que este programa representa una oportunidad para fortalecer a las familias torreonenses, al facilitar un trámite accesible que brinda certeza legal a las parejas”.

Las Bodas Comunitarias son una oportunidad para que las parejas formalicen su relación y brinden certeza legal a sus familias. En DIF Torreón trabajamos para acercar este tipo de apoyos a quienes más lo necesitan”, expresó.

Las personas interesadas deben acudir a Ciudad DIF, ubicada en calzada de los Continentes número 500, fraccionamiento Las Etnias, en un horario de lunes a viernes de 08:30 a 15:30 horas, donde podrán solicitar su formato de matrimonio y recibir orientación sobre el proceso.

Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, señaló que el acompañamiento a las parejas se realiza por instrucción del alcalde y en coordinación con el Gobierno del Estado.

“En DIF Torreón acompañamos a las parejas durante todo el proceso, desde la orientación inicial hasta la gestión del trámite ante el Registro Civil, para garantizar que este paso se realice de manera accesible y ordenada”, indicó.

Entre los requisitos se encuentran la presentación de INE, acta de nacimiento y CURP actualizadas de ambos contrayentes, así como la INE de dos testigos por cada uno; en caso de aplicar, acta de viudez o divorcio.

También es obligatorio asistir a las pláticas prematrimoniales, entregar la documentación en un sobre amarillo tamaño oficio y realizar los exámenes prenupciales.

El costo total del trámite es de 320 pesos por pareja, que incluye 220 pesos correspondientes a los estudios prenupciales y 100 pesos por el acta de matrimonio.

Las autoridades reiteraron que la convocatoria cerrará el 4 de febrero y exhortaron a las parejas interesadas a no dejar pasar esta oportunidad. Para mayor información, pueden comunicarse al teléfono 871 229 33 44.

