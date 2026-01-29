Insiste Fiscalía de Nuevo León: se pueden tomar acciones contra quienes fabricaron delito en el caso VANGUARDIA

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León insistió que se podrían tomar acciones en contra de aquellos que fabriquen delitos, advirtió su titular Javier Flores Saldívar, al referirse al caso de Armando Castilla Galindo, director general de VANGUARDIA. En entrevista para el programa La Grillotina, con el periodista Mario Gámez, el Fiscal abordó el caso de la presunta fabricación de delitos en contra del director general de esta casa editorial, así como otros expedientes que, dijo, presentan similitudes. TE PUEDE INTERESAR: Expresa WAN-IFRA preocupación por persecución judicial contra VANGUARDIA Durante la entrevista, Flores Saldívar admitió que, tras revisar la carpeta de investigación por la denuncia en contra de Castilla por un supuesto fraude, detectó múltiples inconsistencias que hacían “increíble” la versión acusatoria, como la supuesta entrega de dinero en un Starbucks en fechas en las que el investigado se encontraba fuera del país.

“En el caso concreto, cuando ya me pongo a leer la carpeta en particular, comienzo a observar que sí, efectivamente hay muchas inconsistencias, como que se señala la entrega de dinero en un Starbucks... muy increíble la versión”, relató. TE PUEDE INTERESAR: Acusa empresario regio de ser víctima de la misma red del caso VANGUARDIA; Fiscal y Alcalde de Monterrey niegan su participación Añadió que, al conocer esa circunstancia y tras analizar los datos de prueba aportados por el propio Castilla, actuó de inmediato. “Se manifestó que se haría la conformidad con la resolución de no vinculación que dictara la jueza”, explicó. Asimismo, el fiscal fue contundente al señalar que “la persona que se conduce con falsedad tiene una sanción”, y afirmó que la Fiscalía se puso a disposición de Armando Castilla para perseguir a quien resultara responsable de haberlo hecho pasar por esa situación.

Ante la percepción pública de un supuesto “eje priista” o un “corredor de influencias” que involucraría al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y a su hermano Filiberto, el Fiscal aseguró que la autonomía de la Fiscalía no está comprometida. TE PUEDE INTERESAR: Une red de corrupción a los casos VANGUARDIA y Sociedad Manuel Acuña: socios afectados Flores negó que el actual edil tenga injerencia en las determinaciones de la institución y sostuvo que las órdenes de aprehensión y los cateos se ejecutan con base en criterios técnicos y jurídicos, no por consignas políticas.

Respecto a los señalamientos por contar con un despacho legal mientras se desempeña como fiscal, indicó que se ha separado de esos asuntos y que cualquier investigación en la que exista sospecha de influencias puede ser impugnada por las vías legales correspondientes. TE PUEDE INTERESAR: Gobernación y Hacienda citan a Armando Castilla para revisar el acoso judicial contra Vanguardia Finalmente, Flores señaló que uno de sus objetivos al asumir el cargo fue evitar que las denuncias por fraude fueran desechadas por “frivolidades” de algunos agentes del Ministerio Público.