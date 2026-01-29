Insiste Fiscalía de Nuevo León: se pueden tomar acciones contra quienes fabricaron delito en el caso VANGUARDIA

Insiste Fiscalía de Nuevo León: se pueden tomar acciones contra quienes fabricaron delito en el caso VANGUARDIA

Lucía Pérez Paz
por Lucía Pérez Paz

Javier Flores Saldívar, titular de la FGJNL, dijo que la carpeta en contra de Armando Castilla contenía ‘versiones increíbles’

Coahuila
/ 29 enero 2026
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León insistió que se podrían tomar acciones en contra de aquellos que fabriquen delitos, advirtió su titular Javier Flores Saldívar, al referirse al caso de Armando Castilla Galindo, director general de VANGUARDIA.

En entrevista para el programa La Grillotina, con el periodista Mario Gámez, el Fiscal abordó el caso de la presunta fabricación de delitos en contra del director general de esta casa editorial, así como otros expedientes que, dijo, presentan similitudes.

Durante la entrevista, Flores Saldívar admitió que, tras revisar la carpeta de investigación por la denuncia en contra de Castilla por un supuesto fraude, detectó múltiples inconsistencias que hacían “increíble” la versión acusatoria, como la supuesta entrega de dinero en un Starbucks en fechas en las que el investigado se encontraba fuera del país.

“En el caso concreto, cuando ya me pongo a leer la carpeta en particular, comienzo a observar que sí, efectivamente hay muchas inconsistencias, como que se señala la entrega de dinero en un Starbucks... muy increíble la versión”, relató.

Añadió que, al conocer esa circunstancia y tras analizar los datos de prueba aportados por el propio Castilla, actuó de inmediato. “Se manifestó que se haría la conformidad con la resolución de no vinculación que dictara la jueza”, explicó.

Asimismo, el fiscal fue contundente al señalar que “la persona que se conduce con falsedad tiene una sanción”, y afirmó que la Fiscalía se puso a disposición de Armando Castilla para perseguir a quien resultara responsable de haberlo hecho pasar por esa situación.

$!La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reconoció que el caso de Armando Castilla tuvo acusaciones fabricadas.
La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León reconoció que el caso de Armando Castilla tuvo acusaciones fabricadas. Foto: Archivo

Ante la percepción pública de un supuesto “eje priista” o un “corredor de influencias” que involucraría al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y a su hermano Filiberto, el Fiscal aseguró que la autonomía de la Fiscalía no está comprometida.

Flores negó que el actual edil tenga injerencia en las determinaciones de la institución y sostuvo que las órdenes de aprehensión y los cateos se ejecutan con base en criterios técnicos y jurídicos, no por consignas políticas.

Respecto a los señalamientos por contar con un despacho legal mientras se desempeña como fiscal, indicó que se ha separado de esos asuntos y que cualquier investigación en la que exista sospecha de influencias puede ser impugnada por las vías legales correspondientes.

Finalmente, Flores señaló que uno de sus objetivos al asumir el cargo fue evitar que las denuncias por fraude fueran desechadas por “frivolidades” de algunos agentes del Ministerio Público.

Aseguró que, para impedir el uso de la Fiscalía como herramienta de presión indebida, se han implementado estrategias orientadas a unificar criterios en casos con modus operandi similares, a fin de garantizar que el derecho de los ciudadanos a acudir ante las autoridades no dependa de interpretaciones aisladas o malintencionadas.

En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.

¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? Cuéntanos en este post.

