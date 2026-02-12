Controlan derrame de mercurio en San Pedro, Coahuila; aplican protocolo de emergencia

    Controlan derrame de mercurio en San Pedro, Coahuila; aplican protocolo de emergencia
    Elementos del Grupo de Reacción Inmediata aplicaron arena para absorber el mercurio y asegurar la vivienda. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Bomberos y Protección Civil controlaron un derrame de mercurio en un domicilio particular tras la ruptura de un termómetro; no se reportaron personas intoxicadas

SAN PEDRO, COAH.- Personal del Cuerpo de Bomberos y de la Dirección de Protección Civil atendió un reporte por derrame de mercurio al interior de un domicilio particular, luego de que un termómetro se rompiera accidentalmente, liberando pequeñas cantidades de este metal líquido considerado altamente tóxico.

El incidente movilizó al Grupo de Reacción Inmediata, que bajo el mando de Árnold García Niño implementó un protocolo especializado para el manejo de materiales peligrosos. Los elementos procedieron a delimitar el área afectada, evitar la dispersión del material y aplicar un método de absorción con arena para contener el mercurio y facilitar su recolección segura, evitando que se filtrara en grietas o superficies porosas.

TE PUEDE INTERESAR: México responde a la CCA por el caso del Río Nazas con descalificaciones

Tras realizar las labores de aseguramiento y ventilación del inmueble, las autoridades confirmaron que no se registraron personas intoxicadas ni fue necesario el traslado de algún habitante a una unidad médica. La vivienda quedó fuera de riesgo una vez concluido el procedimiento técnico y la correcta disposición del material contaminado.

El director de Protección Civil, Ricardo Ernesto Álvarez Fraustro, subrayó que el mercurio es una sustancia altamente tóxica cuyos vapores pueden resultar peligrosos para la salud, especialmente en espacios cerrados y sin ventilación adecuada. La exposición prolongada puede afectar el sistema nervioso, los riñones y otros órganos vitales.

Las autoridades reiteraron que, ante la ruptura de un termómetro o cualquier objeto que contenga mercurio, se debe ventilar el área por al menos dos horas, evitar el contacto directo con el material, no utilizar aspiradoras ni escobas —ya que pueden dispersar las partículas— y mantener a niños y mascotas alejados del sitio. Posteriormente, es fundamental comunicarse al número de emergencias para que personal capacitado realice la recolección y disposición adecuada del residuo peligroso.

