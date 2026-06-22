Convocan a marcha en defensa del acuífero de la Comarca Lagunera

TORREÓN, COAH.- Diversas organizaciones civiles, entre ellas Prodefensa del Nazas y Encuentro Ciudadano Lagunero, convocaron a la ciudadanía a participar en una marcha pacífica el próximo 28 de junio a las 17:00 horas, con el propósito de exigir el cumplimiento de la sentencia judicial que establece medidas de protección para el principal acuífero de la Comarca Lagunera. La movilización surge luego de que los colectivos manifestaran su preocupación por un oficio enviado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mediante el cual, aseguran, se busca una reinterpretación del Amparo en Revisión 543/2022, considerado por organizaciones ambientalistas como un precedente clave para frenar el agotamiento de las reservas de agua subterránea en la región.

La resolución, que ya quedó firme tras ser ratificada por tribunales federales, obliga a las autoridades competentes a implementar acciones concretas para la recuperación y protección del acuífero, recurso esencial para el abastecimiento de agua potable, las actividades productivas y el equilibrio ambiental de la Comarca Lagunera. De acuerdo con los colectivos, diversos grandes concesionarios han intentado, por distintas vías legales, revertir los efectos de la sentencia. Sin embargo, señalan que tanto la SCJN como el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito han rechazado dichos recursos, manteniendo vigente la protección judicial del acuífero. La preocupación de los activistas aumentó tras conocerse las gestiones realizadas por la Consejería Jurídica de la Presidencia relacionadas con la ejecución de la sentencia. Consideran que una eventual reinterpretación podría reducir el alcance del fallo y abrir la puerta a nuevas prórrogas de concesiones de extracción de agua en favor de grandes usuarios. Asimismo, recordaron que las actuaciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en materia de concesiones dentro de la región permanecen bajo vigilancia judicial. Desde mayo pasado, un juez federal ordenó a la dependencia informar de manera detallada sobre cada resolución emitida en torno a estos permisos, con el objetivo de garantizar que no se agrave la sobreexplotación del acuífero.

Para los organizadores, la movilización representa una defensa del derecho humano al agua, del respeto a las resoluciones judiciales y de la seguridad hídrica de las futuras generaciones de habitantes de la Comarca Lagunera. El contingente partirá del Puente Plateado, que conecta a Torreón con Gómez Palacio, y avanzará hasta la Presidencia Municipal de Lerdo, donde se realizará un mitin en el que se dará lectura a un posicionamiento público en favor de la preservación del acuífero y del cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial.

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