En Torreón concluye entrega de más de dos mil tarjetas de Bienestar

En total, se entregaron 2 mil 449 plásticos dirigidas a personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad. Los apoyos forman parte de los programas sociales federales que se distribuyen de manera periódica en la región.

TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Bienestar concluyó este domingo 21 de junio la jornada de entrega de tarjetas correspondientes a distintos Programas para el Bienestar en Torreón . El operativo se realizó en las instalaciones de la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Karla Zamora, directora regional de Bienestar, informó que esta jornada representa una inversión social bimestral superior a los 10 millones de pesos, destinados a los beneficiarios de estos esquemas de apoyo.

Detalló que se entregaron 830 tarjetas de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, con una inversión de 2 millones 739 mil pesos. Asimismo, se distribuyeron 929 tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, con una inversión de 2 millones 879 mil pesos.

Además, fueron entregadas 690 tarjetas de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa que representa una inversión de 4 millones 416 mil pesos para este periodo de pago.

Las autoridades señalaron que la entrega de estos apoyos tiene como objetivo que los recursos lleguen de manera directa a las personas beneficiarias, mediante los mecanismos establecidos para la dispersión de los programas sociales.