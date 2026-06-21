En Torreón concluye entrega de más de dos mil tarjetas de Bienestar
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La distribución incluyó apoyos para personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad, con una inversión bimestral superior a los 10 millones de pesos
TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Bienestar concluyó este domingo 21 de junio la jornada de entrega de tarjetas correspondientes a distintos Programas para el Bienestar en Torreón. El operativo se realizó en las instalaciones de la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
En total, se entregaron 2 mil 449 plásticos dirigidas a personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad. Los apoyos forman parte de los programas sociales federales que se distribuyen de manera periódica en la región.
Karla Zamora, directora regional de Bienestar, informó que esta jornada representa una inversión social bimestral superior a los 10 millones de pesos, destinados a los beneficiarios de estos esquemas de apoyo.
Detalló que se entregaron 830 tarjetas de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, con una inversión de 2 millones 739 mil pesos. Asimismo, se distribuyeron 929 tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, con una inversión de 2 millones 879 mil pesos.
Además, fueron entregadas 690 tarjetas de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa que representa una inversión de 4 millones 416 mil pesos para este periodo de pago.
Las autoridades señalaron que la entrega de estos apoyos tiene como objetivo que los recursos lleguen de manera directa a las personas beneficiarias, mediante los mecanismos establecidos para la dispersión de los programas sociales.