En Torreón concluye entrega de más de dos mil tarjetas de Bienestar

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    En Torreón concluye entrega de más de dos mil tarjetas de Bienestar
    Personal de la Secretaría de Bienestar realizó la entrega de tarjetas a beneficiarios de distintos programas sociales en Torreón. SANDRA GÓMEZ

La distribución incluyó apoyos para personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad, con una inversión bimestral superior a los 10 millones de pesos

TORREÓN, COAH.- La Secretaría de Bienestar concluyó este domingo 21 de junio la jornada de entrega de tarjetas correspondientes a distintos Programas para el Bienestar en Torreón. El operativo se realizó en las instalaciones de la antigua Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

En total, se entregaron 2 mil 449 plásticos dirigidas a personas adultas mayores, mujeres y personas con discapacidad. Los apoyos forman parte de los programas sociales federales que se distribuyen de manera periódica en la región.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/desde-torreon-y-para-todo-coahuila-ratifican-continuidad-del-programa-a-tu-colonia-la-cuidamos-todas-y-todos-PC21547844

Karla Zamora, directora regional de Bienestar, informó que esta jornada representa una inversión social bimestral superior a los 10 millones de pesos, destinados a los beneficiarios de estos esquemas de apoyo.

Detalló que se entregaron 830 tarjetas de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, con una inversión de 2 millones 739 mil pesos. Asimismo, se distribuyeron 929 tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar, con una inversión de 2 millones 879 mil pesos.

Además, fueron entregadas 690 tarjetas de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, programa que representa una inversión de 4 millones 416 mil pesos para este periodo de pago.

Las autoridades señalaron que la entrega de estos apoyos tiene como objetivo que los recursos lleguen de manera directa a las personas beneficiarias, mediante los mecanismos establecidos para la dispersión de los programas sociales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Bienestar
tarjetas

Localizaciones


Torreón

Organizaciones


Secretaría De Bienestar

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En México se mantienen licencias de paternidad por solo cinco días, muy lejos de lo que se tiene en otros países.

Se rezaga Coahuila en licencias de paternidad; plantean ampliación para reducir desigualdad
true

POLITICÓN: Reconoce EU al ‘Modelo Coahuila’ en seguridad
En distintos puntos de la ciudad se registraron encharcamientos y cierres preventivos de circulación debido a la intensidad de las precipitaciones.

Lluvias dejan saldo blanco en Saltillo; registran inundaciones, vehículos varados y afectaciones menores
NosotrAs: Rompiendo fronteras en la industria

NosotrAs: Rompiendo fronteras en la industria
¡Mé-xi-cooo!

¡Mé-xi-cooo!
true

Décadas de continuidad: la prioridad de lo visible sobre lo necesario
true

Las sorpresas del T-MEC
true

Tareas preliminares y apremiantes de cara al 2027