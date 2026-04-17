Coparmex Laguna alerta: fallo de la SCJN pone en riesgo la certidumbre para la inversión

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Torreón
/ 17 abril 2026
    Coparmex Laguna alerta: fallo de la SCJN pone en riesgo la certidumbre para la inversión
    La organización empresarial expresó preocupación por el impacto del fallo en la actividad económica. SANDRA GÓMEZ
Sandra Gómez
por Sandra Gómez

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La medida es vista como un riesgo para la confianza y la seguridad jurídica en México

TORREÓN, COAH.- La presidenta de Coparmex Laguna, Mary Carmen Reyes García, manifestó su preocupación ante la reciente determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual permite el congelamiento de cuentas bancarias sin requerir una orden judicial.

Según la dirigente, esta medida debilita la confianza y la seguridad jurídica necesarias para atraer capitales a México, lo que impacta directamente al empresariado regional.

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Reyes García enfatizó que dicha resolución genera un clima de inestabilidad que compromete la operatividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), ya que abre la puerta a intervenciones financieras basadas en presunciones y sin un procedimiento judicial estructurado.

“El impacto no se limita a la inversión extranjera; también golpea a las empresas locales que ya operan y que requieren reglas claras para mantener su crecimiento y funcionamiento cotidiano”, expresó.

La representante empresarial recordó que, según indicadores de Data Coparmex, basados en una muestra de más de 3 mil 800 empresas en 2025, el sector ya reportaba inquietudes significativas sobre el clima de inversión, la inseguridad, el exceso de burocracia y la complejidad regulatoria.

En este contexto, señaló que cerca del 26 por ciento de las unidades económicas encuestadas expresaron incertidumbre sobre el panorama económico y que esta cifra podría incrementarse ante fallos judiciales que, a su juicio, comprometen la solidez del Estado de derecho en el país.

Para la líder de Coparmex, el bloqueo de recursos financieros sin control judicial previo constituye una especie de “castigo anticipado”. Esta situación pone en riesgo la liquidez inmediata de los negocios, lo que podría paralizar sus actividades comerciales de manera abrupta.

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Por otro lado, aclaró que el sector privado coincide en la necesidad de erradicar delitos como el lavado de dinero; no obstante, insistió en que los mecanismos de control deben ejecutarse bajo marcos legales estrictos, transparentes y debidamente fundamentados.

Concluyó que estas políticas influyen negativamente en el riesgo país y en la imagen de México ante los mercados internacionales. Por ello, instó a las autoridades a fortalecer la seguridad jurídica para asegurar un entorno que favorezca la actividad económica.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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