Evaluarán avances de Agua Saludable para definir su arranque en La Laguna

En dicha reunión se darán cita alcaldes, secretarios estatales, equipos técnicos y directivos de los organismos de agua locales. El propósito central es definir el cronograma para finalizar las interconexiones necesarias y formalizar el envío del recurso a comunidades de Matamoros, Viesca, Francisco I. Madero y San Pedro.

TORREÓN, COAH.- Con el fin de supervisar los avances del programa Agua Saludable para La Laguna, Lauro Villarreal, titular de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), anunció que este viernes se realizará una mesa de trabajo para determinar las fechas de arranque operativo en los diversos municipios de la zona lagunera de Coahuila .

Villarreal precisó que, aunque la infraestructura general muestra un progreso considerable, la responsabilidad de enlazar las líneas municipales recae directamente en cada sistema operador local.

“La conducción principal ya suministra el líquido, pero es tarea de cada ayuntamiento ejecutar las obras de conexión para incorporarse a la red”, dijo.

En el caso específico de Torreón, se han proyectado siete nodos de recepción, de los cuales cuatro se reportan listos para funcionar. Por su parte, los sistemas rurales cuentan con otros cinco puntos que se encuentran actualmente en fase de ejecución.

Respecto al flujo hídrico, el funcionario detalló que la fase inicial contempla un volumen mayor a los 700 litros por segundo. No obstante, admitió que Torreón absorberá la mayor parte de este caudal en el arranque, mientras que el resto de las cabeceras municipales recibirán una dotación menor en tanto se estabilizan las condiciones técnicas.

El director de la CEAS subrayó que el incremento del suministro será gradual y conforme se liberen las obras pendientes en cada zona. Asimismo, reveló que ya se trabaja en el borrador jurídico para formalizar el organismo que administrará el sistema.

Este documento está bajo revisión legal para establecer:

- La composición del consejo directivo.

- La equidad en la representación entre Coahuila y Durango.

- El modelo administrativo de operación.