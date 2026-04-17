Evaluarán avances de Agua Saludable para definir su arranque en La Laguna

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Torreón
/ 17 abril 2026
    Evaluarán avances de Agua Saludable para definir su arranque en La Laguna
    El titular de la CEAS señaló que el servicio podría consolidarse en un plazo de dos a tres meses, dependiendo del avance técnico. SANDRA GÓMEZ

Lauro Villarreal estimó que la integración del organismo y la operación total del servicio podrían concretarse en dos a tres meses, según avances e infraestructura

TORREÓN, COAH.- Con el fin de supervisar los avances del programa Agua Saludable para La Laguna, Lauro Villarreal, titular de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), anunció que este viernes se realizará una mesa de trabajo para determinar las fechas de arranque operativo en los diversos municipios de la zona lagunera de Coahuila.

En dicha reunión se darán cita alcaldes, secretarios estatales, equipos técnicos y directivos de los organismos de agua locales. El propósito central es definir el cronograma para finalizar las interconexiones necesarias y formalizar el envío del recurso a comunidades de Matamoros, Viesca, Francisco I. Madero y San Pedro.

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Villarreal precisó que, aunque la infraestructura general muestra un progreso considerable, la responsabilidad de enlazar las líneas municipales recae directamente en cada sistema operador local.

“La conducción principal ya suministra el líquido, pero es tarea de cada ayuntamiento ejecutar las obras de conexión para incorporarse a la red”, dijo.

En el caso específico de Torreón, se han proyectado siete nodos de recepción, de los cuales cuatro se reportan listos para funcionar. Por su parte, los sistemas rurales cuentan con otros cinco puntos que se encuentran actualmente en fase de ejecución.

Respecto al flujo hídrico, el funcionario detalló que la fase inicial contempla un volumen mayor a los 700 litros por segundo. No obstante, admitió que Torreón absorberá la mayor parte de este caudal en el arranque, mientras que el resto de las cabeceras municipales recibirán una dotación menor en tanto se estabilizan las condiciones técnicas.

El director de la CEAS subrayó que el incremento del suministro será gradual y conforme se liberen las obras pendientes en cada zona. Asimismo, reveló que ya se trabaja en el borrador jurídico para formalizar el organismo que administrará el sistema.

Este documento está bajo revisión legal para establecer:

- La composición del consejo directivo.
- La equidad en la representación entre Coahuila y Durango.
- El modelo administrativo de operación.

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Bajo esta premisa, Coahuila apuesta por una presencia mayoritaria en la toma de decisiones, fundamentada en que el estado recibirá el 70 % del caudal total, dejando el 30 % restante para la entidad vecina.

Finalmente, Lauro Villarreal estimó que la integración formal del organismo y la consolidación total del servicio podrían alcanzarse en un periodo de dos a tres meses, condicionado al cumplimiento de los acuerdos y la culminación de la infraestructura técnica.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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