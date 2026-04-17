Mueren cuatro personas, entre ellas tres derechohabientes del IMSS de Torreón, en accidente en Chihuahua

El percance ocurrió en el Libramiento Oriente, a la altura del kilómetro 208 del tramo Chihuahua–Delicias, cuando la unidad de transporte, perteneciente a la empresa Rhino y subrogada por el IMSS, colisionó de manera frontal contra un soporte de concreto.

Un autobús que trasladaba derechohabientes del IMSS provenientes de Torreón , Coahuila, se vio involucrado en un accidente carretero durante la madrugada de este jueves en Chihuahua, dejando un saldo de cuatro personas sin vida y al menos cinco lesionadas.

En el vehículo viajaban pacientes que eran trasladados para recibir atención médica especializada. De acuerdo con la información oficial, las víctimas mortales fueron tres derechohabientes y el operador del autobús, quienes fallecieron en el lugar debido a la magnitud del impacto.

Las primeras versiones apuntan a que el conductor pudo haberse quedado dormido al volante, lo que habría provocado que perdiera el control de la unidad antes de estrellarse. No obstante, esta versión aún forma parte de las investigaciones en curso.

Tras el accidente, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para brindar auxilio a los sobrevivientes. Un total de cinco pacientes lesionados fueron trasladados al Hospital General Regional número 1 “Morelos”, en la ciudad de Chihuahua, donde permanecen bajo observación médica.

De acuerdo con los reportes clínicos, los heridos se encuentran estables dentro de su condición, recibiendo atención en el área de urgencias, además de seguimiento constante, estudios complementarios y tratamiento conforme a su evolución.

El IMSS confirmó que los pasajeros del autobús provenían de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 71, ubicada en Torreón, Coahuila, y que eran trasladados hacia la capital de Chihuahua como parte de sus tratamientos médicos.