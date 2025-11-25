Crisis logística por bloqueos carreteros afecta a sectores productivos en La Laguna

Torreón
/ 25 noviembre 2025
    Crisis logística por bloqueos carreteros afecta a sectores productivos en La Laguna
    Transportistas de la región avanzaron en caravana y realizaron cierres intermitentes para manifestar su rechazo a reformas que consideran dañinas para el sector agropecuario y para exigir seguridad en las carreteras. FOTO: CUARTOSCURO

Organismos empresariales como Coparmex y Canacintra advirtieron que las pérdidas acumuladas son millonarias

TORREÓN, COAH.- En la región de La Laguna, diversas empresas pertenecientes a los sectores manufacturero y agroindustrial reportaron demoras en la recepción de materias primas, consecuencia directa de las interrupciones en el transporte terrestre ocasionadas por bloqueos carreteros en distintos puntos del país.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: captan en video abandono de perrito en Lomas de Lourdes; ciudadanos muestran indignación

Jorge Reyes Casas, presidente de Coparmex Laguna, alertó sobre el riesgo de aumentos en los costos para aquellas compañías que dependen de un flujo constante de carga, y subrayó que las afectaciones podrían agravarse si el paro se extiende por más días.

Este martes se cumplieron 24 horas desde el inicio del bloqueo frente a la caseta fitosanitaria del municipio de Camargo, donde un grupo de agricultores permanece a la espera de nuevas indicaciones de sus líderes respecto a las siguientes acciones.

Uno de los manifestantes comentó que pasaron la noche en el punto de bloqueo y destacó la paciencia de los conductores de camiones durante toda la jornada.

Los agricultores manifestaron su rechazo a la Ley de Aguas Nacionales, mientras que los transportistas exigieron un alto a los constantes robos y extorsiones que enfrentan por parte de policías en las carreteras. A esta protesta se sumaron productores agrícolas y transportistas del norte de Coahuila, quienes participaron en el paro nacional convocado por organizaciones de carga.

En la región Carbonífera y en los accesos a la frontera, los transportistas avanzaron en caravana y realizaron bloqueos intermitentes para expresar su inconformidad con el anteproyecto de Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, las cuales consideran perjudiciales para el sector agropecuario.

Por otro lado, Pablo García Chacón, presidente de Canacintra Torreón, estimó que el bloqueo carretero generará pérdidas económicas equivalentes al 15% de los ingresos semanales de las empresas. Asimismo, enfatizó que quienes no participan en el paro permanecen varados y, como en ocasiones previas, las pérdidas son millonarias debido a la descomposición de productos perecederos, robos y asaltos en las rutas, así como a la paralización de la logística de entrega de mercancías.

“Si la mercancía no llega, no te la pagan; son pérdidas millonarias que sí nos afectan porque tenemos lazos en todo el país”, puntualizó.

Temas


Bloqueos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

true

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El mandatario estatal mencionó proyectos que han beneficiado a las distintas regiones de la entidad.

Manolo Jiménez destaca inversión de 3 mil mdp en obras sociales y ‘Semáforo Verde Financiero’ en Segundo Informe
El Gobernador resaltó las fortalezas que tiene Coahuila en medio de la incertidumbre por la política comercial de Donald Trump.

Informe de Gobierno de Manolo Jiménez: Seguridad y estrategia, claves ante incertidumbre por aranceles de Trump

true

POLITICÓN: Desde Torreón, Manolo Jiménez mostrará músculo y narrativa en informe ciudadano
Los productores agrícolas cerraron carreteras exigiendo mejores precios en sus cosechas.

Transportistas y campesinos ahorcan 76 puntos del país en al menos 19 estados del país
Carga insoportable

Carga insoportable
true

Hace la 4T campaña contra dos mujeres
true

Sinaloa: Rocha, ‘el demócrata’ que se deshizo de sus rivales políticos
La buena noticia es que la fototerapia, que consiste en exponer los ojos a la luz solar simulada, puede ayudar.

¿Las lámparas de fototerapia sirven para la depresión estacional?