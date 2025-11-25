Crisis logística por bloqueos carreteros afecta a sectores productivos en La Laguna

TORREÓN, COAH.- En la región de La Laguna, diversas empresas pertenecientes a los sectores manufacturero y agroindustrial reportaron demoras en la recepción de materias primas, consecuencia directa de las interrupciones en el transporte terrestre ocasionadas por bloqueos carreteros en distintos puntos del país.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: captan en video abandono de perrito en Lomas de Lourdes; ciudadanos muestran indignación

Jorge Reyes Casas, presidente de Coparmex Laguna, alertó sobre el riesgo de aumentos en los costos para aquellas compañías que dependen de un flujo constante de carga, y subrayó que las afectaciones podrían agravarse si el paro se extiende por más días.

Este martes se cumplieron 24 horas desde el inicio del bloqueo frente a la caseta fitosanitaria del municipio de Camargo, donde un grupo de agricultores permanece a la espera de nuevas indicaciones de sus líderes respecto a las siguientes acciones.

Uno de los manifestantes comentó que pasaron la noche en el punto de bloqueo y destacó la paciencia de los conductores de camiones durante toda la jornada.

Los agricultores manifestaron su rechazo a la Ley de Aguas Nacionales, mientras que los transportistas exigieron un alto a los constantes robos y extorsiones que enfrentan por parte de policías en las carreteras. A esta protesta se sumaron productores agrícolas y transportistas del norte de Coahuila, quienes participaron en el paro nacional convocado por organizaciones de carga.

En la región Carbonífera y en los accesos a la frontera, los transportistas avanzaron en caravana y realizaron bloqueos intermitentes para expresar su inconformidad con el anteproyecto de Ley General de Aguas y las modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, las cuales consideran perjudiciales para el sector agropecuario.

Por otro lado, Pablo García Chacón, presidente de Canacintra Torreón, estimó que el bloqueo carretero generará pérdidas económicas equivalentes al 15% de los ingresos semanales de las empresas. Asimismo, enfatizó que quienes no participan en el paro permanecen varados y, como en ocasiones previas, las pérdidas son millonarias debido a la descomposición de productos perecederos, robos y asaltos en las rutas, así como a la paralización de la logística de entrega de mercancías.

“Si la mercancía no llega, no te la pagan; son pérdidas millonarias que sí nos afectan porque tenemos lazos en todo el país”, puntualizó.