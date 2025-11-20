Cruz Roja capacita a 150 agentes viales de Torreón como primeros respondientes

Torreón
/ 20 noviembre 2025
    Cruz Roja capacita a 150 agentes viales de Torreón como primeros respondientes
    Elementos viales reciben su certificación en primeros auxilios durante ceremonia oficial. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

La primera generación culminó su formación en técnicas de atención de emergencias, lo que fortalecerá la seguridad ciudadana

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad, el alcalde Román Cepeda encabezó la entrega de reconocimientos a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad.

Durante el evento se destacó la graduación de la primera generación de 150 agentes capacitados en primeros auxilios por la Cruz Roja, quienes además recibirán un estímulo económico por su compromiso.

$!Los elementos fueron reconocidos por su compromiso y preparación para enfrentar emergencias en la vía pública.
Los elementos fueron reconocidos por su compromiso y preparación para enfrentar emergencias en la vía pública. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

En su mensaje, el Presidente Municipal subrayó que Torreón se distingue por ser una sociedad en constante superación. Recordó que la ciudad se posiciona como la tercera más segura del país entre urbes de más de 500 mil habitantes, logro atribuible a la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y a la participación ciudadana.

“Los agentes son quienes dan la cara todos los días. Que estén más capacitados habla de un compromiso real con Torreón y Coahuila. Salvar la vida de un ciudadano es dejar una huella en el camino”, afirmó Cepeda González al reiterar su respaldo a la corporación.

Durante la ceremonia se reconoció también a oficiales que han intervenido en situaciones de riesgo.

$!El alcalde reconoce el trabajo diario de los agentes que atienden emergencias viales.
El alcalde reconoce el trabajo diario de los agentes que atienden emergencias viales. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Alicia Faz Dávila, directora de la corporación, y Roberto Bernal Gómez, presidente de la Comisión de Salud, detallaron que los elementos ahora dominan técnicas vitales como inmovilización de cuello, control de hemorragias y atención de fracturas.

Al evento asistieron el diputado Felipe González Miranda y Jorge Abularach Lugo, presidente del Consejo de Cruz Roja Torreón, quienes coincidieron en la importancia del agente vial como primer respondiente ante emergencias médicas.

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

