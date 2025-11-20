Cruz Roja capacita a 150 agentes viales de Torreón como primeros respondientes

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad, el alcalde Román Cepeda encabezó la entrega de reconocimientos a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad. Durante el evento se destacó la graduación de la primera generación de 150 agentes capacitados en primeros auxilios por la Cruz Roja, quienes además recibirán un estímulo económico por su compromiso. TE PUEDE INTERESAR: Torreón no reabrirá el paso hacia Gómez Palacio, seguridad es prioridad absoluta

En su mensaje, el Presidente Municipal subrayó que Torreón se distingue por ser una sociedad en constante superación. Recordó que la ciudad se posiciona como la tercera más segura del país entre urbes de más de 500 mil habitantes, logro atribuible a la coordinación con el gobernador Manolo Jiménez y a la participación ciudadana. “Los agentes son quienes dan la cara todos los días. Que estén más capacitados habla de un compromiso real con Torreón y Coahuila. Salvar la vida de un ciudadano es dejar una huella en el camino”, afirmó Cepeda González al reiterar su respaldo a la corporación. Durante la ceremonia se reconoció también a oficiales que han intervenido en situaciones de riesgo.

Alicia Faz Dávila, directora de la corporación, y Roberto Bernal Gómez, presidente de la Comisión de Salud, detallaron que los elementos ahora dominan técnicas vitales como inmovilización de cuello, control de hemorragias y atención de fracturas. Al evento asistieron el diputado Felipe González Miranda y Jorge Abularach Lugo, presidente del Consejo de Cruz Roja Torreón, quienes coincidieron en la importancia del agente vial como primer respondiente ante emergencias médicas.