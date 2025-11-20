Torreón no reabrirá el paso hacia Gómez Palacio, seguridad es prioridad absoluta

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Cepeda confirmó que, por ahora, no se contempla reabrir el paso hacia Gómez Palacio por el vado de la Puerta Amarilla, decisión que —afirmó— compete al Ayuntamiento de Torreón y responde a la prioridad de mantener la estrategia de seguridad vigente.

El edil subrayó que proteger la integridad de los torreonenses es el eje rector de todas las decisiones municipales, por lo que las condiciones en los límites entre Torreón y Gómez Palacio se mantienen en constante evaluación.

Añadió que cualquier modificación en esta postura será informada de manera oportuna a la ciudadanía, garantizando transparencia en el proceso.

El reforzamiento de la vigilancia entre Coahuila y Durango comenzó hace más de un mes, tras el ataque contra un retén de policías de Gómez Palacio registrado el pasado 4 de octubre, y aumentó luego del asesinato del exsecretario del Ayuntamiento gomezpalatino, José Ángel Mascorro, ocurrido hace tres días.

Estas acciones forman parte de un operativo interinstitucional que busca prevenir hechos violentos y fortalecer la coordinación entre los cuerpos de seguridad de ambas entidades.

“Ahora más que nunca está justificado el cierre de esos pasos; las declaraciones salen sobrando cuando los hechos hablan por sí mismos y nos dan la razón. La estrategia sigue y los retenes siguen”, sostuvo Cepeda.

El Alcalde enfatizó que el principal deber del gobierno municipal es cuidar a los torreonenses y actuar con firmeza ante escenarios adversos, privilegiando la prevención por encima de intereses externos.

Además, destacó que, en presupuesto, capacidades de reacción e inteligencia, Torreón se ha sumado plenamente a la estrategia estatal de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez.

Gracias a esta coordinación, dijo, se han optimizado recursos y se han implementado operativos estratégicos que permiten una respuesta más eficaz ante cualquier eventualidad, reafirmando el compromiso de la administración con la paz y la tranquilidad de la región lagunera.