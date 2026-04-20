Da a luz joven a mellizos dentro de su automóvil en Torreón

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Torreón
/ 20 abril 2026
    Da a luz joven a mellizos dentro de su automóvil en Torreón
    El primer bebé nació en el interior de un vehículo particular, mientras la madre era auxiliada por sus familiares en medio de momentos de tensión. SANDRA GÓMEZ

El inesperado inicio del parto tomó por sorpresa a la joven y a sus familiares, quienes rápidamente se organizaron para asistirla en este momento tan delicado

TORREÓN, COAH.- Una mujer de 26 años con 34 semanas de gestación dio a luz a dos mellizos al exterior de su domicilio en la colonia Residencial Las Etnias de Torreón, justo cuando se disponía a trasladarse al Hospital General más cercano.

El inesperado inicio del parto tomó por sorpresa a la joven y a sus familiares, quienes rápidamente se organizaron para asistirla en este momento tan delicado.

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En un ambiente de gran tensión y nerviosismo, pero de mucha calma, uno de los bebés nació en la parte trasera del automóvil, mientras la joven era asistida por sus propios familiares, quienes brindaron apoyo emocional y práctico durante el proceso.

De acuerdo con el informe de las autoridades, el hecho fue reportado al sistema de emergencias 911 alrededor de las siete de la mañana de este lunes, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja hasta un domicilio ubicado sobre la calle Canadá, casi esquina con Líbano, lugar en el que Andrea Michel García, como fue identificada la madre, ya había dado a luz a uno de los dos varones, por lo que de inmediato fue estabilizada y trasladada a un nosocomio, donde nació el segundo bebé.

El rápido actuar de los paramédicos fue necesario para garantizar la seguridad de la madre y los pequeños, quienes recibieron atención médica especializada y fueron monitoreados para descartar cualquier complicación.

Asimismo, familiares señalaron que fue cerca de las seis de la mañana cuando inició el trabajo de parto tras romperse la fuente, pero no lograron llegar a tiempo al hospital.

La situación generó momentos de incertidumbre, ya que el tiempo era crucial; sin embargo, el apoyo familiar fue importante en la intervención inicial hasta la llegada de los servicios de emergencia.

A pesar de lo inesperado del momento, ambos recién nacidos se reportan en buen estado de salud, cerrando así una mañana que pasó del apuro a la tranquilidad con la llegada de dos nuevas vidas. Los familiares expresaron su agradecimiento a quienes colaboraron en el proceso, celebrando la fortaleza de Andrea y la alegría de recibir a los mellizos en perfectas condiciones.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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