Dan de alta a director de secundaria atacada por los Cuates en Torreón; siguen hospitalizados dos heridos

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Dan de alta a director de secundaria atacada por los Cuates en Torreón; siguen hospitalizados dos heridos
    El ataque ocurrió el pasado 1 de octubre en la secundaria General Número 13 del ejido La Unión. ARCHIVO

Otras dos personas siguen hospitalizadas

A poco más de una semana del ataque ocurrido en la secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón, el director del plantel fue dado de alta, mientras que un profesor y un alumno continúan hospitalizados, con evolución favorable.

Gerardo Villarreal Pulido, de 49 años, salió del hospital el viernes 9 de octubre, luego de resultar herido durante la agresión con machetes perpetrada por los gemelos Carlos y David, de 18 años.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-ramos-arizpe-la-administracion-de-tomas-gutierrez-mantiene-espacios-de-convivencia-en-colonias-y-comunidades-rurales-AD24051753

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Rentería, informó que el profesor Ricardo Quintanar y el estudiante Alexis permanecen internados, aunque ambos fueron extubados y han respondido favorablemente al tratamiento médico.

En el caso del menor, precisó que fue sometido a una cirugía para reconstruirle el brazo izquierdo y aclaró que no perdió la extremidad, como se había informado inicialmente.

REPORTAN AVANCES EN LA RECUPERACIÓN

Las autoridades educativas mantienen el seguimiento del estado de salud de las víctimas, mientras el profesor y el estudiante continúan bajo atención médica.

El ataque ocurrió la mañana del 1 de octubre, cuando dos jóvenes de 18 años, conocidos como Los Cuates, ingresaron con machetes y cohetones a las instalaciones de la secundaria.

Durante la agresión murió la subdirectora del plantel, Nedi Edith Nevárez González, y otras cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas el director, el profesor Ricardo Quintanar y el alumno Alexis.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Ataques
Muertes
delitos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Logos de Monster/Big 12. Una coalición de médicos está destacando estos riesgos tras un acuerdo de patrocinio entre Monster Energy y la organización deportiva universitaria Big 12 Conference.

Esto es lo que hay qué saber sobre los riesgos para los niños del consumo de bebidas energéticas

El sistema de siempre

El sistema de siempre
NosotrAs: Las mujeres que me trajeron hasta aquí

NosotrAs: Las mujeres que me trajeron hasta aquí
true

POLITICÓN: Cada vez más delirante el proceso de subasta de AHMSA
El Cefereso de Ramos Arizpe ha reportado en años anteriores autogobierno y violaciones a los derechos de los reclusos.

Penal de Ramos Arizpe, entre las cárceles federales que lideran en riñas entre internos
El FBI buscó en Saltillo al asesino de Martin Luther King Jr.; el investigador era un reconocido saltillense

El FBI buscó en Saltillo al asesino de Martin Luther King Jr.; el investigador era un reconocido saltillense

Trabajadores de la Clínica 7 del Seguro Social salieron a las calles para exigir mejoras salariales.

Monclova: Protestan trabajadores de la Clínica 7 del IMSS; exigen jubilaciones dignas y sueldos justos
¿Y si el TDAH no fuera una cuestión de atención?

¿Y si el TDAH no fuera una cuestión de atención?