Dan de alta a director de secundaria atacada por los Cuates en Torreón; siguen hospitalizados dos heridos

Gerardo Villarreal Pulido, de 49 años, salió del hospital el viernes 9 de octubre, luego de resultar herido durante la agresión con machetes perpetrada por los gemelos Carlos y David, de 18 años.

A poco más de una semana del ataque ocurrido en la secundaria General Número 13 del ejido La Unión, en Torreón , el director del plantel fue dado de alta, mientras que un profesor y un alumno continúan hospitalizados, con evolución favorable.

La coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Rentería, informó que el profesor Ricardo Quintanar y el estudiante Alexis permanecen internados, aunque ambos fueron extubados y han respondido favorablemente al tratamiento médico.

En el caso del menor, precisó que fue sometido a una cirugía para reconstruirle el brazo izquierdo y aclaró que no perdió la extremidad, como se había informado inicialmente.

REPORTAN AVANCES EN LA RECUPERACIÓN

Las autoridades educativas mantienen el seguimiento del estado de salud de las víctimas, mientras el profesor y el estudiante continúan bajo atención médica.

El ataque ocurrió la mañana del 1 de octubre, cuando dos jóvenes de 18 años, conocidos como Los Cuates, ingresaron con machetes y cohetones a las instalaciones de la secundaria.

Durante la agresión murió la subdirectora del plantel, Nedi Edith Nevárez González, y otras cuatro personas resultaron lesionadas, entre ellas el director, el profesor Ricardo Quintanar y el alumno Alexis.