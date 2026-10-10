En Ramos Arizpe, la administración de Tomás Gutiérrez mantiene espacios de convivencia en colonias y comunidades rurales

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    En Ramos Arizpe, la administración de Tomás Gutiérrez mantiene espacios de convivencia en colonias y comunidades rurales
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de contar con espacios públicos adecuados para las familias. CORTESÍA

El programa municipal contempla obras en 26 plazas públicas de Ramos Arizpe, con intervenciones en colonias y comunidades rurales

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, impulsa un programa de construcción, rehabilitación y mejoramiento de 26 plazas públicas, con el objetivo de fortalecer los espacios de convivencia, recreación y desarrollo comunitario.

Esto es parte de una estrategia de recuperación y dignificación de áreas públicas en distintos sectores del municipio.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez y su esposa, Teresita Escalante, durante las acciones para impulsar espacios públicos dignos y promover la convivencia de las familias de Ramos Arizpe.
El alcalde Tomás Gutiérrez y su esposa, Teresita Escalante, durante las acciones para impulsar espacios públicos dignos y promover la convivencia de las familias de Ramos Arizpe. CORTESÍA
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$!Para 2026, el programa contempla obras en colonias como Fidel Velázquez, Cactus, Analco y Villamagna.
Para 2026, el programa contempla obras en colonias como Fidel Velázquez, Cactus, Analco y Villamagna. CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que contar con espacios públicos dignos es fundamental para mejorar la calidad de vida de las familias y fortalecer el tejido social.

“Queremos que nuestras familias tengan espacios dignos para convivir, que nuestras niñas y niños cuenten con lugares adecuados para jugar y que cada colonia y comunidad tenga mejores oportunidades de desarrollo. Estamos trabajando con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez para que el crecimiento de Ramos Arizpe se refleje también en sus plazas, parques y espacios de encuentro”, expresó.

$!En la colonia Analco se contemplan recursos para las plazas Armillita, Huanusco y Texcoco.
En la colonia Analco se contemplan recursos para las plazas Armillita, Huanusco y Texcoco. CORTESÍA

Durante 2025, se trabajó en 14 plazas públicas, entre las que destacan la del ejido San Gregorio, la rehabilitación de la plaza Urbivilla y 12 intervenciones en el sector Parajes de los Pinos.

Para 2026, el programa contempla acciones en sectores como Fidel Velázquez, Cactus, Hacienda del Refugio, Analco, Villa Sol, Villamagna y La Hacienda III, además de las comunidades rurales de Estación Higo, Mesillas y Las Esperanzas.

Como ejemplos de estos proyectos se encuentran la plaza Fidel Velázquez, en la cual se invirtieron más de 7 millones de pesos; Urbivilla, con más de 4.2 millones; y las plazas de los ejidos San Gregorio, Estación Higo, Mesillas y Las Esperanzas, cada una con inversiones superiores a los 2.6 millones de pesos.

$!El Municipio de Ramos Arizpe impulsa la construcción, rehabilitación y mejoramiento de 26 plazas públicas.
El Municipio de Ramos Arizpe impulsa la construcción, rehabilitación y mejoramiento de 26 plazas públicas. CORTESÍA

Asimismo, destaca la atención a la colonia Analco, donde se contemplan recursos para las plazas Armillita, Huanusco y Texcoco, con una inversión conjunta superior a los 3.2 millones de pesos.

Estas acciones reflejan una política de desarrollo urbano y comunitario que busca ampliar las oportunidades de recreación, promover la convivencia vecinal y recuperar espacios para el aprovechamiento de las familias.

$!Las obras buscan ofrecer espacios dignos para la convivencia y recreación de las familias de Ramos Arizpe.
Las obras buscan ofrecer espacios dignos para la convivencia y recreación de las familias de Ramos Arizpe. CORTESÍA
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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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