Reportan saldo blanco tras operativo de seguridad por partido México vs Inglaterra en Torreón
La Plaza Mayor fungió como el punto principal de reunión, donde aproximadamente 300 aficionados se congregaron para presenciar el encuentro
TORREÓN, COAH.– La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que el operativo especial desplegado con motivo del encuentro futbolístico entre las selecciones de México e Inglaterra concluyó sin incidentes, reportando saldo blanco en todo Torreón.
Esta acción forma parte de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno Municipal, bajo la administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.
La jornada se mantuvo en un entorno de orden y paz social, destacando que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales en la infraestructura urbana, tanto durante el desarrollo del partido como en las celebraciones posteriores.
La Plaza Mayor fungió como el punto principal de reunión, donde aproximadamente 300 aficionados se congregaron para presenciar el encuentro. Las autoridades resaltaron que la convivencia en este y otros puntos clave de la ciudad se llevó a cabo de manera tranquila y respetuosa.
Las labores de vigilancia concluyeron formalmente a las 00:00 horas, momento en el cual se verificó que los asistentes se habían retirado sin contratiempos y que las condiciones de seguridad en las vialidades y plazas públicas eran óptimas. Cabe señalar que el cotejo deportivo finalizó con la victoria del equipo inglés.
Finalmente, la corporación policiaca subrayó que el dispositivo cumplió con su objetivo central de salvaguardar la integridad de los ciudadanos mediante patrullajes preventivos y el monitoreo constante de los espacios públicos, garantizando así la tranquilidad de la población torreonense.