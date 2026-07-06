Reportan saldo blanco tras operativo de seguridad por partido México vs Inglaterra en Torreón

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    Reportan saldo blanco tras operativo de seguridad por partido México vs Inglaterra en Torreón
    Elementos de Seguridad Pública Municipal implementaron un operativo especial en distintos puntos de la ciudad, con patrullajes preventivos y vigilancia constante durante el desarrollo del encuentro deportivo. SANDRA GÓMEZ

La Plaza Mayor fungió como el punto principal de reunión, donde aproximadamente 300 aficionados se congregaron para presenciar el encuentro

TORREÓN, COAH.– La Dirección de Seguridad Pública Municipal dio a conocer que el operativo especial desplegado con motivo del encuentro futbolístico entre las selecciones de México e Inglaterra concluyó sin incidentes, reportando saldo blanco en todo Torreón.

Esta acción forma parte de las estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno Municipal, bajo la administración del alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

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La jornada se mantuvo en un entorno de orden y paz social, destacando que no se registraron personas lesionadas ni daños materiales en la infraestructura urbana, tanto durante el desarrollo del partido como en las celebraciones posteriores.

$!Las autoridades informaron que durante el operativo no se registraron personas lesionadas ni daños materiales, tanto durante el partido como en las celebraciones posteriores.
Las autoridades informaron que durante el operativo no se registraron personas lesionadas ni daños materiales, tanto durante el partido como en las celebraciones posteriores. SANDRA GÓMEZ

La Plaza Mayor fungió como el punto principal de reunión, donde aproximadamente 300 aficionados se congregaron para presenciar el encuentro. Las autoridades resaltaron que la convivencia en este y otros puntos clave de la ciudad se llevó a cabo de manera tranquila y respetuosa.

$!Las autoridades informaron que durante el operativo no se registraron personas lesionadas ni daños materiales, tanto durante el partido como en las celebraciones posteriores.
Las autoridades informaron que durante el operativo no se registraron personas lesionadas ni daños materiales, tanto durante el partido como en las celebraciones posteriores. SANDRA GÓMEZ

Las labores de vigilancia concluyeron formalmente a las 00:00 horas, momento en el cual se verificó que los asistentes se habían retirado sin contratiempos y que las condiciones de seguridad en las vialidades y plazas públicas eran óptimas. Cabe señalar que el cotejo deportivo finalizó con la victoria del equipo inglés.

Finalmente, la corporación policiaca subrayó que el dispositivo cumplió con su objetivo central de salvaguardar la integridad de los ciudadanos mediante patrullajes preventivos y el monitoreo constante de los espacios públicos, garantizando así la tranquilidad de la población torreonense.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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