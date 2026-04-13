Denuncia colectivo Frente Unido opacidad por muerte del activista Javier Mendoza en penal de Durango

El activista fue aprehendido el pasado 21 de marzo en las inmediaciones del ejido Noé. Dicho arresto ha sido señalado por el Frente Unido de Pueblos de la Laguna en Defensa de la Vida y el Territorio como un acto de hostigamiento y persecución política en contra de los miembros de su movimiento.

TORREÓN, COAH.- La crisis que rodea a los detenidos de la región de Dinamita ha escalado tras la muerte de Javier Mendoza Martínez, de 65 años, quien permanecía recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de la capital duranguense.

A través de sus plataformas digitales, el colectivo denunció la opacidad de las instituciones, pues la familia de Mendoza Martínez no fue notificada oficialmente sobre el fallecimiento. Los deudos se enteraron del suceso mediante el aviso de familiares de otros reclusos y versiones que comenzaron a difundirse de manera extraoficial entre la comunidad.

Desde su ingreso al centro penitenciario hace tres semanas, se advirtió que el hoy occiso padecía diabetes y complicaciones de la vista. Pese a que las autoridades aseguraron que Javier recibiría cuidados especiales en la enfermería del penal, el Frente Unido cuestiona ahora la calidad de la atención recibida y las circunstancias que rodearon su muerte.

Hasta el momento, ninguna instancia estatal ha presentado un informe detallado que aclare las causas clínicas de la muerte —se especula un paro cardiaco— ni el seguimiento médico que se le dio al interno desde su llegada al Cereso.

La captura de Mendoza Martínez se dio apenas 72 horas después de las detenciones masivas en Dinamita el 18 de marzo. El Frente Unido vincula este caso a una disputa agraria en el ejido Noé, donde la orden de aprehensión se habría ejecutado en un contexto de alta crispación social. Tras este deceso, la incertidumbre ha crecido entre los familiares de los otros 28 procesados que continúan bajo custodia en la capital del estado.

Como respuesta a estos acontecimientos, el Frente Unido de Pueblos de la Laguna ha llamado a una movilización ciudadana este lunes 13 de abril, en el mercado municipal de Gómez Palacio. El objetivo de la protesta es demandar el esclarecimiento de la muerte de Javier Mendoza y la liberación de los demás activistas, acusando al gobierno de criminalizar la defensa de la tierra a través de procesos judiciales viciados.