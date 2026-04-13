Fallece integrante del Frente Unido en el CERESO 1 de Durango; padecía enfermedades crónicas

El fallecimiento ocurrió tras el agravamiento de diversos cuadros clínicos que el interno presentaba desde antes de su ingreso al sistema penitenciario.

DURANGO.- La Secretaría de Seguridad del Estado reportó el deceso de Javier Mendoza Martínez, de 64 años, quien se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social No. 1 en la capital duranguense.

El informe forense determinó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio, derivado de complicaciones renales y hepáticas.

Cabe señalar que, al momento de su registro en el penal, el certificado médico constató escoriaciones abdominales provocadas por el uso constante de insulina, descartando signos de violencia física. Mendoza Martínez también padecía de hipertensión, diabetes y ceguera parcial.

El hoy finado fue capturado el pasado 25 de marzo de 2026 en el ejido Noé, perteneciente a Gómez Palacio. Su ingreso al CERESO se debió a una orden de aprehensión vigente desde 2024 por el delito de robo agravado.

Se le vinculaba con el robo de varias toneladas de producto perteneciente a una sociedad agrícola nogalera, hecho que dio origen a la carpeta de investigación correspondiente.