Fallece integrante del Frente Unido en el CERESO 1 de Durango; padecía enfermedades crónicas

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Torreón
/ 13 abril 2026
    Fallece integrante del Frente Unido en el CERESO 1 de Durango; padecía enfermedades crónicas
    Se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social No. 1 de la capital. SANDRA GÓMEZ

Se le vinculaba con el robo de varias toneladas de producto perteneciente a una sociedad agrícola nogalera, hecho que dio origen a la carpeta de investigación correspondiente.

DURANGO.- La Secretaría de Seguridad del Estado reportó el deceso de Javier Mendoza Martínez, de 64 años, quien se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social No. 1 en la capital duranguense.

El fallecimiento ocurrió tras el agravamiento de diversos cuadros clínicos que el interno presentaba desde antes de su ingreso al sistema penitenciario.

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El informe forense determinó que la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio, derivado de complicaciones renales y hepáticas.

Cabe señalar que, al momento de su registro en el penal, el certificado médico constató escoriaciones abdominales provocadas por el uso constante de insulina, descartando signos de violencia física. Mendoza Martínez también padecía de hipertensión, diabetes y ceguera parcial.

El hoy finado fue capturado el pasado 25 de marzo de 2026 en el ejido Noé, perteneciente a Gómez Palacio. Su ingreso al CERESO se debió a una orden de aprehensión vigente desde 2024 por el delito de robo agravado.

Se le vinculaba con el robo de varias toneladas de producto perteneciente a una sociedad agrícola nogalera, hecho que dio origen a la carpeta de investigación correspondiente.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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