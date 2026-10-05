Desciende caudal del Aguanaval; mantienen vigilancia en puntos de riesgo en La Laguna

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Torreón
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    Desciende caudal del Aguanaval; mantienen vigilancia en puntos de riesgo en La Laguna
    Aunque el nivel del río Aguanaval ha descendido de manera significativa, las autoridades siguen en constante vigilancia en puntos que porían representar un peligro. ARCHIVO

Autoridades mantienen cerrado preventivamente el cruce entre los ejidos Petronilas y San Francisco, en Matamoros, Coahuila

TORREÓN, COAH.- Aunque el caudal del río Aguanaval registró una disminución considerable durante las últimas horas, Protección Civil de Coahuila mantiene vigilancia permanente sobre el cauce y los puntos considerados de atención en la Región Laguna.

La reducción fue reportada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la estación hidrométrica de La Flor, donde el sábado 3 de octubre, a las 08:30 horas, se registró un gasto de 44.237 metros cúbicos por segundo.

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Ese mismo día, alrededor de las 17:30 horas, el escurrimiento alcanzó las compuertas de El Fresno, en el municipio de Matamoros, situación que llevó a las autoridades a reforzar el monitoreo ante la posibilidad de variaciones en el nivel del agua.

Como medida preventiva, a las 19:00 horas se determinó cerrar el cruce vehicular ubicado entre los ejidos Petronilas y San Francisco, en Matamoros, punto que además comunica con comunidades del municipio de Viesca.

Para las 08:00 horas del domingo 4 de octubre, el registro de Conagua mostró una marcada reducción del flujo en La Flor, al ubicarse en 6.178 metros cúbicos por segundo, frente a los 44.237 metros cúbicos por segundo reportados un día antes.

Pese al descenso, Protección Civil estatal continúa con la supervisión del río Aguanaval en coordinación con las autoridades municipales, con el propósito de identificar cualquier cambio en el comportamiento del cauce.

El monitoreo se mantendrá en los sitios de mayor atención de la Región Laguna y, de ser necesario, se implementarán las medidas preventivas correspondientes para proteger a la población ante posibles modificaciones en las condiciones del río.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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