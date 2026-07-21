Designa Riquelme a Luis Campos para liderar la modernización del transporte en Torreón

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís dio a conocer la asignación de Luis Campos al frente del proyecto de modernización del transporte público en Torreón, iniciativa enfocada en transformar de fondo el servicio más allá de la simple adquisición de camiones nuevos.

El mandatario municipal señaló que este perfil fue elegido por su trayectoria previa en el área de Transporte y en el C4 a nivel estatal, manifestando su confianza en que logrará coordinar las acciones con el Gobierno de Coahuila para concluir el plan antes de que finalice el año.

Asimismo, Riquelme Solís precisó que este nombramiento no modifica la estructura de la Dirección de Transporte, sino que instituye un cargo específico para articular los trabajos orientados hacia un nuevo sistema de movilidad.

El edil adelantó que la propuesta será dada a conocer en el transcurso de un mes, contemplando la puesta en marcha de medidas paulatinas conforme se logren acuerdos con los sectores involucrados.

El alcalde subrayó que el proceso de modernización va más allá de renovar la flota vehicular o autorizar un ajuste en la tarifa, buscando primordialmente elevar la calidad de la atención a la ciudadanía.

“Quiero que sea un proyecto integral. Claro que habrá unidades nuevas, pero también necesitamos mejorar la calidad del servicio para que beneficie a los ciudadanos, estudiantes y trabajadores que diariamente utilizan el transporte público”.

De igual forma, destacó que la meta central es conciliar las demandas de los concesionarios con la economía de los usuarios y la eficiencia del servicio a través del entendimiento y la concertación.

En cuanto al servicio de transporte en la modalidad de taxis, el presidente municipal indicó que en breve sostendrá encuentros con los líderes del sector para revisar temas pendientes sobre tarifas y apego al reglamento, derivado de reportes sobre taxímetros apagados o cobros irregulares.

Finalmente, afirmó que la administración local brindará respaldo a los operadores para su labor, bajo la condición estricta de cumplir con las normas vigentes y garantizar un servicio digno para la población.