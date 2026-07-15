Designa Riquelme nuevos titulares en Urbanismo y Mantenimiento Vial en Torreón

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    Designa Riquelme nuevos titulares en Urbanismo y Mantenimiento Vial en Torreón
    Los cambios forman parte de los ajustes anunciados por el alcalde para fortalecer distintas dependencias de la administración municipal. CORTESÍA

José Ignacio Máynez Varela y David Fernández Hernández se incorporan al Gobierno Municipal para fortalecer la planeación urbana, la infraestructura vial y áreas prioritarias

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció nuevos ajustes en la estructura del Gobierno Municipal con la incorporación de perfiles con experiencia en el servicio público. El objetivo, dijo, es fortalecer áreas estratégicas y garantizar la continuidad de los programas de la administración 2025-2027.

A partir de este miércoles, José Ignacio Máynez Varela asumió la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Por su parte, David Fernández Hernández estará al frente del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) a partir de mañana.

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El presidente municipal señaló que estas designaciones forman parte de una serie de cambios que se realizarán en distintas dependencias. Indicó que buscan mejorar la eficiencia administrativa, dar seguimiento a los proyectos en marcha y responder con mayor capacidad a las necesidades de la población.

Máynez Varela releva a Gustavo Muñoz López en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, mientras que David Fernández Hernández sustituirá a Víctor Navarro Arratia en la titularidad del SIMV.

Con la llegada de los nuevos funcionarios se pretende reforzar la planeación del crecimiento de la ciudad, el ordenamiento territorial, la revisión de los procedimientos urbanos y la atención de trámites relacionados con el desarrollo inmobiliario y la construcción.

En el caso del SIMV, la administración municipal busca fortalecer la operación de los programas de bacheo, pavimentación, recarpeteo y conservación de calles y avenidas. Estas acciones son consideradas prioritarias para mejorar la movilidad y las condiciones de la infraestructura urbana.

José Ignacio Máynez Varela se desempeñó hasta la primera quincena de julio como magistrado de la Sala Regional del Poder Judicial del Estado de Coahuila, cargo al que presentó su renuncia para incorporarse al Gobierno Municipal de Torreón.

Es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Corporativo. Dentro de su trayectoria profesional y política destacan los cargos de secretario del Ayuntamiento, secretario técnico del Municipio, diputado local, regidor y abogado postulante.

El Gobierno Municipal señaló que su experiencia en los ámbitos jurídico, legislativo y administrativo contribuirá a fortalecer la certeza legal, la aplicación de los reglamentos municipales y la conducción de los procesos relacionados con el desarrollo urbano de Torreón.

Con estas designaciones, la administración municipal refrendó su compromiso de integrar un equipo con capacidad, experiencia y conocimiento de la administración pública, orientado a ofrecer resultados, mejorar los servicios y consolidar el desarrollo ordenado de la ciudad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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