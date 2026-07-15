Designa Riquelme nuevos titulares en Urbanismo y Mantenimiento Vial en Torreón

A partir de este miércoles, José Ignacio Máynez Varela asumió la Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo. Por su parte, David Fernández Hernández estará al frente del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) a partir de mañana.

TORREÓN, COAH.- El alcalde de Torreón , Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció nuevos ajustes en la estructura del Gobierno Municipal con la incorporación de perfiles con experiencia en el servicio público. El objetivo, dijo, es fortalecer áreas estratégicas y garantizar la continuidad de los programas de la administración 2025-2027.

El presidente municipal señaló que estas designaciones forman parte de una serie de cambios que se realizarán en distintas dependencias. Indicó que buscan mejorar la eficiencia administrativa, dar seguimiento a los proyectos en marcha y responder con mayor capacidad a las necesidades de la población.

Máynez Varela releva a Gustavo Muñoz López en la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, mientras que David Fernández Hernández sustituirá a Víctor Navarro Arratia en la titularidad del SIMV.

Con la llegada de los nuevos funcionarios se pretende reforzar la planeación del crecimiento de la ciudad, el ordenamiento territorial, la revisión de los procedimientos urbanos y la atención de trámites relacionados con el desarrollo inmobiliario y la construcción.

En el caso del SIMV, la administración municipal busca fortalecer la operación de los programas de bacheo, pavimentación, recarpeteo y conservación de calles y avenidas. Estas acciones son consideradas prioritarias para mejorar la movilidad y las condiciones de la infraestructura urbana.

José Ignacio Máynez Varela se desempeñó hasta la primera quincena de julio como magistrado de la Sala Regional del Poder Judicial del Estado de Coahuila, cargo al que presentó su renuncia para incorporarse al Gobierno Municipal de Torreón.

Es licenciado en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Corporativo. Dentro de su trayectoria profesional y política destacan los cargos de secretario del Ayuntamiento, secretario técnico del Municipio, diputado local, regidor y abogado postulante.

El Gobierno Municipal señaló que su experiencia en los ámbitos jurídico, legislativo y administrativo contribuirá a fortalecer la certeza legal, la aplicación de los reglamentos municipales y la conducción de los procesos relacionados con el desarrollo urbano de Torreón.

Con estas designaciones, la administración municipal refrendó su compromiso de integrar un equipo con capacidad, experiencia y conocimiento de la administración pública, orientado a ofrecer resultados, mejorar los servicios y consolidar el desarrollo ordenado de la ciudad.