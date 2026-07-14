Entregan apoyos de 10 mil pesos a personas con discapacidad en La Laguna

TORREÓN, COAH.- Con una inversión estatal de 20 millones de pesos, el gobernador Manolo Jiménez Salinas encabezó en la Región Laguna el arranque de la entrega de apoyos económicos del programa ”Veamos por la discapacidad”, mediante el cual más de 400 personas de 5 municipios recibieron tarjetas con un apoyo de 10 mil pesos correspondiente a 2026. Acompañado por Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, y por el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, el Mandatario destacó que esta estrategia forma parte del Gran Programa de Inclusión para Personas con Discapacidad, que contempla una inversión superior a 330 millones de pesos para fortalecer acciones de atención, movilidad, infraestructura, terapias y apoyos económicos.

Jiménez Salinas informó que el programa llegará a las 5 regiones del Estado para beneficiar a cerca de 2 mil personas con discapacidad de los 38 municipios, y adelantó que el trabajo coordinado con los ayuntamientos permitirá ampliar su cobertura. Durante el evento agradeció al alcalde de Torreón por sumarse a la estrategia con 200 becas adicionales destinadas a habitantes de ese municipio, al señalar que el esfuerzo conjunto entre los distintos órdenes de gobierno permite ampliar el alcance de las políticas sociales.

FORTALECEN ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN El Gobernador recordó que el programa estatal contempla 5 ejes de atención: apoyos económicos, acceso a terapias, infraestructura incluyente, fortalecimiento de la movilidad y ampliación de la red de unidades UNEDIF, para lo cual fueron adquiridos 45 vehículos que serán distribuidos en todas las regiones de Coahuila. Añadió que, además de estas acciones, su administración mantiene programas en materia de salud, educación, desarrollo social, infraestructura, atracción de inversiones, generación de empleos y seguridad, con el objetivo de elevar la calidad de vida de las familias coahuilenses. Por su parte, Liliana Salinas Valdés explicó que el DIF Coahuila impulsa una política de atención basada en cinco ejes: sensibilización, detección, atención, movilidad y fortalecimiento, con el propósito de brindar mayores oportunidades a las personas con discapacidad.

El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís afirmó que respaldar a este sector representa un compromiso social que trasciende el apoyo económico, al reconocer el esfuerzo cotidiano de las familias que enfrentan retos extraordinarios. Señaló que este programa constituye una herramienta para promover la inclusión y generar condiciones que permitan a las personas con discapacidad acceder a mejores oportunidades de desarrollo. En el evento también estuvieron presentes autoridades estatales, legisladores, alcaldes de la Región Laguna, representantes del Poder Judicial y beneficiarios del programa.