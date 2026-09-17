Despiden en ejido Gabino Vázquez de Viesca a ‘El Gera de la tiendita’

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Torreón
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    Despiden en ejido Gabino Vázquez de Viesca a ‘El Gera de la tiendita’
    Habitantes del ejido Gabino Vázquez acompañaron a la familia Ramírez López durante los servicios funerarios. CORTESÍA

Tras cuatro días de búsqueda, Gerardo Ramírez López fue localizado sin vida en Viesca y despedido este jueves por familiares, amigos y habitantes de la región

TORREÓN, COAH.- En medio de una profunda consternación y muestras de cariño por parte de familiares, amigos y habitantes de la región, este jueves fueron despedidos los restos de Gerardo Ramírez López, ampliamente conocido como “El Gera de la tiendita”, originario del ejido Gabino Vázquez, perteneciente al municipio de Viesca.

La partida de Gerardo deja un profundo vacío en su comunidad, donde era reconocido por su labor diaria como comerciante local y por el trato cercano que mantenía con sus vecinos de la Comarca Lagunera.

$!Elementos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes en el sitio donde fue localizado sin vida Gerardo Ramírez López, en las inmediaciones del ejido Emiliano Zapata, en Viesca.
Elementos de la Fiscalía realizaron las diligencias correspondientes en el sitio donde fue localizado sin vida Gerardo Ramírez López, en las inmediaciones del ejido Emiliano Zapata, en Viesca. CORTESÍA

El caso generó una intensa movilización y preocupación social luego de que se reportara su desaparición el pasado 12 de septiembre de 2026.

Ante la falta de noticias sobre su paradero, familiares y allegados hicieron un llamado urgente a la ciudadanía y solicitaron la intervención de las fuerzas federales y estatales para coordinar su búsqueda en los municipios de Matamoros y Viesca.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-con-palabrotas-el-arqui-juve-regana-a-padres-que-defienden-a-sus-hijos-ante-reportes-y-malas-calificaciones-KB23558323

Tras cuatro días de incertidumbre y labores de rastreo, el cuerpo sin vida de Gerardo fue localizado la tarde del miércoles 16 de septiembre de 2026 en las inmediaciones del ejido Emiliano Zapata, también en el municipio de Viesca.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se trasladaron al sitio del hallazgo para realizar las diligencias periciales correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias exactas de su fallecimiento.

La comunidad de Gabino Vázquez y la región lagunera se han unido en solidaridad con la familia Ramírez López, exigiendo justicia y recordando a ‘El Gera’ como un hombre trabajador y querido por todos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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