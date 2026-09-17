Despiden en ejido Gabino Vázquez de Viesca a ‘El Gera de la tiendita’

TORREÓN, COAH.- En medio de una profunda consternación y muestras de cariño por parte de familiares, amigos y habitantes de la región, este jueves fueron despedidos los restos de Gerardo Ramírez López, ampliamente conocido como “El Gera de la tiendita”, originario del ejido Gabino Vázquez, perteneciente al municipio de Viesca. La partida de Gerardo deja un profundo vacío en su comunidad, donde era reconocido por su labor diaria como comerciante local y por el trato cercano que mantenía con sus vecinos de la Comarca Lagunera.

El caso generó una intensa movilización y preocupación social luego de que se reportara su desaparición el pasado 12 de septiembre de 2026. Ante la falta de noticias sobre su paradero, familiares y allegados hicieron un llamado urgente a la ciudadanía y solicitaron la intervención de las fuerzas federales y estatales para coordinar su búsqueda en los municipios de Matamoros y Viesca.

Tras cuatro días de incertidumbre y labores de rastreo, el cuerpo sin vida de Gerardo fue localizado la tarde del miércoles 16 de septiembre de 2026 en las inmediaciones del ejido Emiliano Zapata, también en el municipio de Viesca. Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) se trasladaron al sitio del hallazgo para realizar las diligencias periciales correspondientes e iniciar las investigaciones que permitan esclarecer las circunstancias exactas de su fallecimiento. La comunidad de Gabino Vázquez y la región lagunera se han unido en solidaridad con la familia Ramírez López, exigiendo justicia y recordando a ‘El Gera’ como un hombre trabajador y querido por todos.

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