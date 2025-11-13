Despliega Torreón 170 agentes viales para garantizar movilidad y seguridad

TORREÓN, COAH.- Con motivo del Buen Fin y el inicio de las peregrinaciones guadalupanas, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Torreón desplegará un operativo especial con 170 elementos para mantener el orden vial, prevenir accidentes y apoyar tanto a peatones como automovilistas. La directora de la dependencia, Martha Alicia Faz Dávila, informó que los agentes se distribuirán en tres zonas principales: el Centro, el área de Cuatro Caminos y el sector Galerías, puntos donde se concentra la mayor movilidad durante esta temporada. TE PUEDE INTERESAR: Motores y magia: Cuatro Ciénegas recibe el evento ‘Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2025’

“Por instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González, reforzamos la presencia de corporaciones en zonas comerciales, bancos y avenidas principales. Nuestra prioridad es garantizar la seguridad y el desahogo del tráfico en estas fechas”, señaló la funcionaria. El operativo, que no tendrá horario fijo, atenderá las necesidades conforme avance la jornada. En el Centro, los elementos se ubicarán sobre bulevar Revolución, Hidalgo, Carranza, Juárez y Valdez Carrillo; en Cuatro Caminos, sobre calzada Cuauhtémoc, Ávila Camacho y bulevar Independencia; y en el sector Galerías, en los accesos al Periférico Raúl López Sánchez y el Giro Independencia. Además, Tránsito y Vialidad también dará cobertura a las peregrinaciones guadalupanas, que comienzan este domingo, para garantizar la seguridad durante los recorridos y evitar congestionamientos.

La dependencia exhortó a la ciudadanía a respetar los señalamientos, tomar rutas alternas y conducir con precaución, así como a los peatones a cruzar solo en puntos seguros y mantenerse atentos durante las procesiones.