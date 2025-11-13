Motores y magia: Cuatro Ciénegas recibe el evento ‘Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2025’

Torreón
/ 13 noviembre 2025
    Motores y magia: Cuatro Ciénegas recibe el evento ‘Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2025’
    La plaza principal será escenario de una gran exhibición de autos antiguos abierta al público. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

El evento se realizará del 15 al 17 de noviembre y reunirá a aficionados a los autos antiguos

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Pueblo Mágico se prepara para un fin de semana lleno de historia, motores y convivencia con la llegada del evento “Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2025”, que se realizará del 15 al 17 de noviembre, reuniendo a amantes de los autos antiguos y al público en general.

El recorrido iniciará en Arteaga y culminará en Cuatro Ciénegas, donde los vehículos serán exhibidos en la plaza principal en una muestra abierta al público. Además de la exposición, se ofrecerán bailes gratuitos por las noches, que darán un toque festivo al corazón del municipio.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que esta actividad, organizada en coordinación con la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, impulsa el turismo, la economía local y la identidad de la región.

$!La actividad dejará una importante derrama económica para prestadores de servicios locales.
La actividad dejará una importante derrama económica para prestadores de servicios locales. FOTO: VANGUARDIA/LIDIET MEXICANO

“Eventos como este demuestran lo que se logra cuando trabajamos en conjunto sociedad y gobierno. Atraemos visitantes, fortalecemos la economía y mostramos lo mejor de Cuatro Ciénegas: su historia, cultura, gastronomía y la calidez de su gente”, expresó.

Leija Vega subrayó que cada evento de este tipo representa una derrama económica importante para los hoteles, restaurantes, comercios y guías turísticos, al tiempo que reafirma el compromiso del municipio con un turismo sustentable y ordenado.

“Queremos que los visitantes se lleven una gran experiencia y que los cieneguenses se beneficien directamente”, añadió el edil, quien reiteró su compromiso de seguir posicionando a Cuatro Ciénegas como uno de los destinos más atractivos del norte del país, combinando su riqueza natural con una agenda activa de eventos que fomenten la convivencia familiar.

Temas


Autos
Turismo

Localizaciones


Cuatro Ciénegas

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación egresada de la Universidad Autónoma del Noreste, con una especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila, actual corresponsal de la Región Centro del Estado de Coahuila con una trayectoria de 10 años en el periodismo

