Motores y magia: Cuatro Ciénegas recibe el evento ‘Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2025’

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Pueblo Mágico se prepara para un fin de semana lleno de historia, motores y convivencia con la llegada del evento “Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2025”, que se realizará del 15 al 17 de noviembre, reuniendo a amantes de los autos antiguos y al público en general.

El recorrido iniciará en Arteaga y culminará en Cuatro Ciénegas, donde los vehículos serán exhibidos en la plaza principal en una muestra abierta al público. Además de la exposición, se ofrecerán bailes gratuitos por las noches, que darán un toque festivo al corazón del municipio.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que esta actividad, organizada en coordinación con la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, impulsa el turismo, la economía local y la identidad de la región.