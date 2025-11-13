Motores y magia: Cuatro Ciénegas recibe el evento ‘Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2025’
El evento se realizará del 15 al 17 de noviembre y reunirá a aficionados a los autos antiguos
CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- El Pueblo Mágico se prepara para un fin de semana lleno de historia, motores y convivencia con la llegada del evento “Clásicos Pueblos Mágicos Coahuila 2025”, que se realizará del 15 al 17 de noviembre, reuniendo a amantes de los autos antiguos y al público en general.
El recorrido iniciará en Arteaga y culminará en Cuatro Ciénegas, donde los vehículos serán exhibidos en la plaza principal en una muestra abierta al público. Además de la exposición, se ofrecerán bailes gratuitos por las noches, que darán un toque festivo al corazón del municipio.
El alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que esta actividad, organizada en coordinación con la Asociación de Autos Clásicos de Saltillo, impulsa el turismo, la economía local y la identidad de la región.
“Eventos como este demuestran lo que se logra cuando trabajamos en conjunto sociedad y gobierno. Atraemos visitantes, fortalecemos la economía y mostramos lo mejor de Cuatro Ciénegas: su historia, cultura, gastronomía y la calidez de su gente”, expresó.
Leija Vega subrayó que cada evento de este tipo representa una derrama económica importante para los hoteles, restaurantes, comercios y guías turísticos, al tiempo que reafirma el compromiso del municipio con un turismo sustentable y ordenado.
“Queremos que los visitantes se lleven una gran experiencia y que los cieneguenses se beneficien directamente”, añadió el edil, quien reiteró su compromiso de seguir posicionando a Cuatro Ciénegas como uno de los destinos más atractivos del norte del país, combinando su riqueza natural con una agenda activa de eventos que fomenten la convivencia familiar.