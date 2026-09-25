Destaca Manolo Jiménez labor de Riquelme en Torreón, a casi tres meses de gestión

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    Destaca Manolo Jiménez labor de Riquelme en Torreón, a casi tres meses de gestión
    Manolo Jiménez destaca la labor de Miguel Ángel Riquelme al frente de la Alcaldía de Torreón. SANDRA GÓMEZ

El Mandatario estatal atribuyó el dinamismo y la reorganización de las dependencias locales a la trayectoria y experiencia del Alcalde

TORREÓN, COAH.- A cerca de 90 días de que Miguel Ángel Riquelme Solís tomara las riendas de la administración municipal de Torreón, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció los resultados obtenidos, resaltando de manera especial los avances en seguridad, el suministro de agua y la sinergia institucional con el Estado.

Al evaluar los primeros meses de gobierno del Alcalde de Torreón, el Mandatario estatal atribuyó el dinamismo y la reorganización de las dependencias locales a la trayectoria y experiencia del Edil.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/refuerzan-seguridad-en-torreon-manolo-jimenez-y-miguel-riquelme-entregan-patrullas-y-armamento-por-70-millones-de-pesos-ME23727496

“Un gran trabajo. Se siente la experiencia y se han venido solucionando y organizando muchos temas. Y bueno, el trabajo en equipo ha fluido mucho mejor”, afirmó Jiménez Salinas.

En su valoración, el Gobernador puso el foco en el rubro de seguridad como uno de los pilares de la actual gestión, subrayando que la experiencia de Riquelme abona de forma directa a la eficacia del modelo de protección implementado en todo el territorio estatal.

Bajo esa línea, enfatizó la confianza que la ciudadanía puede depositar en el Alcalde: “Las y los torreonenses pueden tener la certeza total que en la figura de Miguel Riquelme tenemos a uno de los mejores servidores públicos en materia de seguridad”.

Asimismo, puntualizó que las acciones emprendidas en Torreón generan un impacto positivo que trasciende el municipio, fortaleciendo la estrategia coordinada entre las corporaciones de toda la región de La Laguna.

Para finalizar, Jiménez Salinas refrendó el compromiso de la administración estatal de mantener una estrecha colaboración con el Ayuntamiento torreonense, orientada a dar solución a las principales demandas ciudadanas en materia de servicios, infraestructura, agua y seguridad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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