Destaca Manolo Jiménez labor de Riquelme en Torreón, a casi tres meses de gestión

Al evaluar los primeros meses de gobierno del Alcalde de Torreón , el Mandatario estatal atribuyó el dinamismo y la reorganización de las dependencias locales a la trayectoria y experiencia del Edil.

TORREÓN, COAH.- A cerca de 90 días de que Miguel Ángel Riquelme Solís tomara las riendas de la administración municipal de Torreón, el gobernador Manolo Jiménez Salinas reconoció los resultados obtenidos, resaltando de manera especial los avances en seguridad, el suministro de agua y la sinergia institucional con el Estado.

“Un gran trabajo. Se siente la experiencia y se han venido solucionando y organizando muchos temas. Y bueno, el trabajo en equipo ha fluido mucho mejor”, afirmó Jiménez Salinas.

En su valoración, el Gobernador puso el foco en el rubro de seguridad como uno de los pilares de la actual gestión, subrayando que la experiencia de Riquelme abona de forma directa a la eficacia del modelo de protección implementado en todo el territorio estatal.

Bajo esa línea, enfatizó la confianza que la ciudadanía puede depositar en el Alcalde: “Las y los torreonenses pueden tener la certeza total que en la figura de Miguel Riquelme tenemos a uno de los mejores servidores públicos en materia de seguridad”.

Asimismo, puntualizó que las acciones emprendidas en Torreón generan un impacto positivo que trasciende el municipio, fortaleciendo la estrategia coordinada entre las corporaciones de toda la región de La Laguna.

Para finalizar, Jiménez Salinas refrendó el compromiso de la administración estatal de mantener una estrecha colaboración con el Ayuntamiento torreonense, orientada a dar solución a las principales demandas ciudadanas en materia de servicios, infraestructura, agua y seguridad.