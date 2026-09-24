La Laguna será epicentro fiscal: Torreón albergará la Sexta Junta Regional de Contadores

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    La Laguna será epicentro fiscal: Torreón albergará la Sexta Junta Regional de Contadores
    Este jueves fueron dados a conocer los pormenores de la Junta Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, a celebrarse en Torreón. SANDRA GÓMEZ

Se espera la asistencia de colegios federados de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas

TORREÓN, COAH.- Torreón se alista para recibir los próximos 8 y 9 de octubre a cerca de 200 profesionales de la contaduría pública provenientes de 6 estados del noreste del País, quienes participarán en la Sexta Junta Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), bajo la organización del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna.

El evento congregará a delegados de 14 colegios federados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Las actividades incluirán mesas de trabajo de comisiones regionales —como auditoría, fiscal, finanzas, seguridad social y normas de información financiera— programadas en la Universidad Iberoamericana con una asistencia estimada de 150 especialistas.

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Luis Felipe Cantú Robles, vocero del organismo local, detalló que el programa arrancará el 8 de octubre con una sesión cerrada del Comité Ejecutivo Regional y directivos de los colegios. En tanto, las conferencias magistrales abiertas al público se realizarán el 9 de octubre en las instalaciones del colegio en la colonia Villa California.

Estas ponencias abordarán temas críticos como las perspectivas fiscales para 2027, las herramientas tecnológicas de fiscalización y las obligaciones contra el lavado de dinero. Con una cuota de recuperación de mil pesos por persona —que incluye cuatro horas de capacitación—, los organizadores enfatizaron que el foro está dirigido especialmente a empresarios y directivos financieros para que conozcan de primera mano las nuevas disposiciones tributarias.

Además del impacto académico y gremial, el encuentro impulsará la economía local. La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) colaborará en la recepción y promoción de los atractivos turísticos de la región, beneficiando a los secteurs hotelero y restaurantero ante la llegada de los congresistas y sus familias.

Actualmente, el Colegio de Contadores Públicos de La Laguna agrupa a unos 240 asociados, por lo que invitó a los interesados a consultar sus canales institucionales para conocer los detalles de inscripción a las ponencias.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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