La Laguna será epicentro fiscal: Torreón albergará la Sexta Junta Regional de Contadores

El evento congregará a delegados de 14 colegios federados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Las actividades incluirán mesas de trabajo de comisiones regionales —como auditoría, fiscal, finanzas, seguridad social y normas de información financiera— programadas en la Universidad Iberoamericana con una asistencia estimada de 150 especialistas.

TORREÓN, COAH.- Torreón se alista para recibir los próximos 8 y 9 de octubre a cerca de 200 profesionales de la contaduría pública provenientes de 6 estados del noreste del País, quienes participarán en la Sexta Junta Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), bajo la organización del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna.

Luis Felipe Cantú Robles, vocero del organismo local, detalló que el programa arrancará el 8 de octubre con una sesión cerrada del Comité Ejecutivo Regional y directivos de los colegios. En tanto, las conferencias magistrales abiertas al público se realizarán el 9 de octubre en las instalaciones del colegio en la colonia Villa California.

Estas ponencias abordarán temas críticos como las perspectivas fiscales para 2027, las herramientas tecnológicas de fiscalización y las obligaciones contra el lavado de dinero. Con una cuota de recuperación de mil pesos por persona —que incluye cuatro horas de capacitación—, los organizadores enfatizaron que el foro está dirigido especialmente a empresarios y directivos financieros para que conozcan de primera mano las nuevas disposiciones tributarias.

Además del impacto académico y gremial, el encuentro impulsará la economía local. La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) colaborará en la recepción y promoción de los atractivos turísticos de la región, beneficiando a los secteurs hotelero y restaurantero ante la llegada de los congresistas y sus familias.

Actualmente, el Colegio de Contadores Públicos de La Laguna agrupa a unos 240 asociados, por lo que invitó a los interesados a consultar sus canales institucionales para conocer los detalles de inscripción a las ponencias.