Detectan a tres menores solos y sin comida; piden ayuda a su tía en Torreón

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    Detectan a tres menores solos y sin comida; piden ayuda a su tía en Torreón
    La madre de los menores fue señalada por no responder las llamadas de sus hijos mientras se encontraban solos en el domicilio. REDES SOCIALES
Elena Vega
por Elena Vega

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Tres hermanos fueron localizados solos, sin dinero y sin haber comido durante el día en la colonia Las Magdalenas

TORREÓ, COAH.- Tres menores de edad fueron puestos bajo resguardo luego de que fueran localizados solos, sin dinero y sin haber comido durante el día, al interior de un domicilio de la colonia Las Magdalenas, en Torreón.

El reporte de auxilio se recibió alrededor de las 21:44 horas de un jueves, cuando una mujer solicitó la intervención de las autoridades al advertir que sus tres sobrinos se encontraban en una situación de vulnerabilidad dentro de la vivienda.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/solicitan-apoyo-para-localizar-a-tanya-de-16-anos-desaparecio-en-el-centro-de-saltillo-FD23463556

De acuerdo con la información proporcionada a los agentes, la madre de los menores había salido a trabajar y, posteriormente, no respondía las llamadas telefónicas que le realizaban sus hijos.

Elementos de la Unidad Violeta acudieron al domicilio señalado, donde localizaron a la mujer que había solicitado el apoyo y a los tres menores: un adolescente de 16 años y dos niños de 10 y 9 años.

Durante la intervención, los agentes conocieron que los hermanos no habían ingerido alimentos durante todo el día y tampoco contaban con dinero para comprar comida. Los menores también habían intentado establecer comunicación con su madre, pero no lograron localizarla, pese a que, según lo referido en el lugar, su jornada laboral ya había concluido.

Ante la falta de contacto con su progenitora, los menores recurrieron a su tía para solicitar ayuda. La mujer fue quien finalmente pidió la presencia de las autoridades para verificar las condiciones en las que se encontraban los niños.

Los elementos policiales procedieron al resguardo de los tres hermanos y realizaron las acciones correspondientes para garantizar su seguridad.

Finalmente, los menores quedaron bajo el cuidado de su tía y de su padre, quienes se hicieron cargo de ellos tras la intervención de los agentes.

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Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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