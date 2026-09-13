Detectan a tres menores solos y sin comida; piden ayuda a su tía en Torreón

El reporte de auxilio se recibió alrededor de las 21:44 horas de un jueves, cuando una mujer solicitó la intervención de las autoridades al advertir que sus tres sobrinos se encontraban en una situación de vulnerabilidad dentro de la vivienda.

TORREÓ, COAH.- Tres menores de edad fueron puestos bajo resguardo luego de que fueran localizados solos, sin dinero y sin haber comido durante el día, al interior de un domicilio de la colonia Las Magdalenas, en Torreón .

De acuerdo con la información proporcionada a los agentes, la madre de los menores había salido a trabajar y, posteriormente, no respondía las llamadas telefónicas que le realizaban sus hijos.

Elementos de la Unidad Violeta acudieron al domicilio señalado, donde localizaron a la mujer que había solicitado el apoyo y a los tres menores: un adolescente de 16 años y dos niños de 10 y 9 años.

Durante la intervención, los agentes conocieron que los hermanos no habían ingerido alimentos durante todo el día y tampoco contaban con dinero para comprar comida. Los menores también habían intentado establecer comunicación con su madre, pero no lograron localizarla, pese a que, según lo referido en el lugar, su jornada laboral ya había concluido.

Ante la falta de contacto con su progenitora, los menores recurrieron a su tía para solicitar ayuda. La mujer fue quien finalmente pidió la presencia de las autoridades para verificar las condiciones en las que se encontraban los niños.

Los elementos policiales procedieron al resguardo de los tres hermanos y realizaron las acciones correspondientes para garantizar su seguridad.

Finalmente, los menores quedaron bajo el cuidado de su tía y de su padre, quienes se hicieron cargo de ellos tras la intervención de los agentes.