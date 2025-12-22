Detienen a cuatro por venta ilegal de pirotecnia en Torreón durante operativo especial

TORREÓN, COAH.- Durante el presente mes de diciembre, la Policía de Torreón ha detenido a cuatro personas por la venta ilegal de pirotecnia, según informó el comisario Alfredo Flores Originales, titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).

El operativo especial, iniciado el 2 de diciembre, se realiza de manera coordinada con Protección Civil, Bomberos, el Ejército, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía y la Coordinación Regional de Protección Civil del Gobierno de Coahuila.

“Hemos asegurado aproximadamente entre seis y siete kilogramos de pirotecnia; estos materiales quedan bajo resguardo y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), junto con Protección Civil, se encarga de su destrucción”, detalló el funcionario. En el operativo participan tres elementos de diversas corporaciones, quienes parten desde las instalaciones de Seguridad Pública.

Las personas aprehendidas fueron identificadas gracias a denuncias ciudadanas y localizadas en los conocidos puestos de “fayuca”. Para reportar a quienes detonen o comercialicen productos explosivos, están disponibles los números 911, 871 712 0066 y 871 729 0099.

En cuanto a quienes hacen uso de la pirotecnia, Flores Originales señaló que suelen ser principalmente menores y jóvenes, por lo que hizo un llamado a los padres de familia para que prohíban a sus hijos manipular este tipo de artefactos, ya que representan un riesgo tanto para ellos como para quienes los rodean.

