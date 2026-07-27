Detienen a pareja con minisplit robado del Museo del Algodón en Torreón

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Detienen a pareja con minisplit robado del Museo del Algodón en Torreón
    El equipo de aire acondicionado presuntamente robado fue localizado dentro de un tambo de basura durante la detención. REDES SOCIALES

Una pareja fue detenida en el Centro de Torreón con un minisplit presuntamente robado del Museo del Algodón; ambos quedaron a disposición del Ministerio Público

TORREÓN, COAH.- Una pareja fue detenida por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón luego de ser sorprendida cuando presuntamente trasladaba objetos robados del Museo del Algodón, ubicado en el sector Centro de la ciudad.

La detención ocurrió durante la noche del viernes en el cruce de la avenida Tercera y calle Torreón Viejo, donde agentes municipales detectaron a un hombre y una mujer que transportaban un equipo de aire acondicionado tipo minisplit oculto dentro de un tambo de basura color negro.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/captan-en-video-huida-armada-de-el-yeti-presunto-feminicida-de-nora-en-torreon-DB22450641

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaron una revisión preventiva al notar la actitud sospechosa de los individuos y cuestionaron sobre la procedencia del aparato. Ante la intervención de los elementos, la pareja presuntamente respondió de manera agresiva y lanzó amenazas, por lo que fue asegurada conforme a los protocolos establecidos.

Los detenidos fueron identificados como Miguel “N”, de 58 años, y Elizabeth “N”, de 43 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

Durante el procedimiento, los agentes aseguraron el equipo minisplit marca York y el contenedor utilizado para transportarlo. Posteriormente, se confirmó que dichos objetos correspondían a bienes que habían sido sustraídos del Museo del Algodón un día antes.

La pareja fue puesta a disposición del Ministerio Público junto con las evidencias aseguradas, mientras se integran las indagatorias para determinar su probable responsabilidad en el robo y otros posibles hechos relacionados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Detenciones
Robos

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Fermachem: Doble contaminación

Fermachem: Doble contaminación
true

Provoca AHMSA crisis sanitaria en Monclova
El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas

El transporte en Torreón, más de una década de promesas fallidas
Entre enero de 2021 y abril de 2026, Coahuila reporta mil 270 consultas por burnout ante el Seguro Social.

Coahuila: Golpea ‘epidemia’ de burnout, sumando mil 270 consultas ante el IMSS
Alejandro Gutiérrez e integrantes de Dignidad Animal explicaron las acciones que realiza la organización en materia de rescate, rehabilitación y adopción de perros en Saltillo.

Tras el caso Rocky en Saltillo, Dignidad Animal llama a transformar la indignación en adopciones y fortalecer el bienestar animal
Cheliz Flores (al centro), se coronó campeón de la división Optics durante la Copa Noreste IPSC celebrada en Saltillo.

José Luis “Cheliz” Flores busca impulsar el tiro práctico y romper estigmas en Coahuila
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, declaró que las fuerzas de Kiev atacaron un buque de guerra ruso y embarcaciones “utilizadas en envíos de carga militar” relacionados con Irán.

Irán intensifica sus amenazas contra Ucrania tras el ataque en el mar Caspio
Bomberos rocían agua en un incendio forestal cerca de Lacanau, en el suroeste de Francia, el sábado 25 de julio de 2026.

Incendios forestales en Francia obligan a evacuar a 250 mil personas y sigue avanzando