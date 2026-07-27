Detienen a pareja con minisplit robado del Museo del Algodón en Torreón

La detención ocurrió durante la noche del viernes en el cruce de la avenida Tercera y calle Torreón Viejo, donde agentes municipales detectaron a un hombre y una mujer que transportaban un equipo de aire acondicionado tipo minisplit oculto dentro de un tambo de basura color negro.

TORREÓN, COAH.- Una pareja fue detenida por elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Torreón luego de ser sorprendida cuando presuntamente trasladaba objetos robados del Museo del Algodón, ubicado en el sector Centro de la ciudad.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales realizaron una revisión preventiva al notar la actitud sospechosa de los individuos y cuestionaron sobre la procedencia del aparato. Ante la intervención de los elementos, la pareja presuntamente respondió de manera agresiva y lanzó amenazas, por lo que fue asegurada conforme a los protocolos establecidos.

Los detenidos fueron identificados como Miguel “N”, de 58 años, y Elizabeth “N”, de 43 años, quienes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones.

Durante el procedimiento, los agentes aseguraron el equipo minisplit marca York y el contenedor utilizado para transportarlo. Posteriormente, se confirmó que dichos objetos correspondían a bienes que habían sido sustraídos del Museo del Algodón un día antes.

La pareja fue puesta a disposición del Ministerio Público junto con las evidencias aseguradas, mientras se integran las indagatorias para determinar su probable responsabilidad en el robo y otros posibles hechos relacionados.