Detienen a presunto feminicida en Torreón tras intervención policial
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El crimen fue cometido con un arma blanca al interior de un domicilio de la colonia Benito Juárez; el sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía
TORREÓN, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Policía Estatal, detuvieron a Julio “N”, señalado como el probable responsable del feminicidio de una mujer en este municipio.
De acuerdo con la información oficial, el crimen se cometió al interior de un domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez, Torreón, donde presuntamente el agresor privó de la vida a la víctima utilizando un arma blanca.
Tras una rápida intervención de las corporaciones de seguridad, el sospechoso fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que iniciará el proceso legal para definir su situación jurídica.
Ante estos hechos, la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad Pública reiteraron su política de cero tolerancia contra quienes atenten contra la vida, al advertir que se actuará con todo el rigor de la ley.