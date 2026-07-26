Detienen a presunto feminicida en Torreón tras intervención policial

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Torreón
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    Detienen a presunto feminicida en Torreón tras intervención policial
    La Fiscalía General del Estado informó que el presunto responsable fue detenido y quedó a disposición de la autoridad ministerial para el desarrollo de las investigaciones. ARCHIVO

El crimen fue cometido con un arma blanca al interior de un domicilio de la colonia Benito Juárez; el sospechoso quedó a disposición de la Fiscalía

TORREÓN, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con la Policía Estatal, detuvieron a Julio “N”, señalado como el probable responsable del feminicidio de una mujer en este municipio.

De acuerdo con la información oficial, el crimen se cometió al interior de un domicilio ubicado en la colonia Benito Juárez, Torreón, donde presuntamente el agresor privó de la vida a la víctima utilizando un arma blanca.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/torreon/torreon-buscara-sanear-adeudos-del-simas-con-conagua-y-cfe-FH22432016

Tras una rápida intervención de las corporaciones de seguridad, el sospechoso fue capturado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad que iniciará el proceso legal para definir su situación jurídica.

Ante estos hechos, la Fiscalía estatal y la Secretaría de Seguridad Pública reiteraron su política de cero tolerancia contra quienes atenten contra la vida, al advertir que se actuará con todo el rigor de la ley.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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