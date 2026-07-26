Torreón buscará sanear adeudos del Simas con Conagua y CFE

El edil señaló que el nuevo gerente del organismo operador iniciará en los próximos días el acercamiento con ambas dependencias federales para conocer los programas de recuperación de cartera disponibles y definir mecanismos que permitan atender gradualmente los compromisos financieros.

TORREÓN, COAH.- El Gobierno Municipal de Torreón buscará establecer acuerdos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para regularizar los adeudos que mantiene el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), informó el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís.

Riquelme Solís destacó que liquidar estos pasivos es indispensable para garantizar la viabilidad financiera y operativa del Simas. Además, permitirá recuperar la posibilidad de acceder a recursos federales destinados a obras de agua potable, drenaje y saneamiento.

Explicó que Torreón lleva varios años sin recibir inversiones directas de la Comisión Nacional del Agua, debido principalmente al adeudo acumulado por derechos de extracción del recurso.

Indicó que esta situación no es exclusiva del municipio, pues diversos organismos operadores del país enfrentan restricciones para acceder a programas federales como consecuencia de obligaciones pendientes con la autoridad hidráulica.

“Los adeudos se deben liquidar por el futuro del Simas. Lo que nos preocupa es dejar saldados estos compromisos al término de la administración municipal y generar mejores condiciones para trabajar en las interconexiones de Agua Saludable para La Laguna”, expresó.

El alcalde consideró que regularizar la situación financiera permitirá gestionar inversiones bipartitas o tripartitas entre los gobiernos federal, estatal y municipal, especialmente para desarrollar las interconexiones necesarias que permitan distribuir de manera más eficiente el agua proveniente del sistema Agua Saludable para La Laguna.

Añadió que una mayor participación de la Conagua en proyectos de infraestructura contribuiría a reducir los problemas de abastecimiento, presión y distribución que actualmente se presentan en distintos sectores de Torreón.

Al concluir, Riquelme Solís reiteró que el saneamiento financiero y administrativo del Simas forma parte de una estrategia integral para fortalecer al organismo, mejorar el servicio que recibe la ciudadanía y asegurar que las futuras generaciones cuenten con un sistema de agua más eficiente y sostenible.