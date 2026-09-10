Día de las Mujeres Buscadoras: una fecha que Coahuila quisiera no conmemorar

En el marco del Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, madres de Torreón recordaron que llevan años realizando labores de investigación y búsqueda para encontrar a sus hijos, mientras mantienen la exigencia de que las autoridades cumplan con su responsabilidad.

El reconocimiento internacional a las mujeres buscadoras tiene para madres de desaparecidos en Coahuila un significado contradictorio: valoran que su labor sea visibilizada, pero consideran que la existencia de esta fecha también refleja una realidad que nunca debió normalizarse.

Janet Adame, madre de Pablo Jared Vallejo, desaparecido el 30 de julio de 2024, señaló en la página de Facebook “Buscando a Pablo Jared” que las mujeres buscadoras merecen ser escuchadas y acompañadas, pero cuestionó que hayan tenido que asumir ese papel.

A través de su página de Facebook, el colectivo Buscando a Pablo Jared Vallejo destacó que la fecha representa un reconocimiento a las mujeres que han convertido la búsqueda de sus seres queridos en una lucha cotidiana, aunque advirtió que detrás de esta labor existe una realidad que nunca debió normalizarse.

“Sentimientos encontrados con este día. Porque sí, las mujeres buscadoras merecen ser reconocidas, escuchadas y acompañadas. Merecen que el mundo conozca la valentía con la que salen todos los días a buscar a quienes aman”, señaló el colectivo.

UN RECONOCIMIENTO MARCADO POR LA AUSENCIA

En su mensaje, el grupo cuestionó que madres, hermanas y familiares hayan tenido que asumir labores de búsqueda ante la desaparición de sus seres queridos, recorriendo caminos, terrenos y zonas desérticas, además de enfrentarse a expedientes y procesos institucionales.

“Pero también pensamos que este día nunca debería haber tenido que existir”, expresó el colectivo, al señalar que ninguna madre debería sustituir los abrazos de sus hijos por una pala, una varilla, una ficha de búsqueda o una fotografía.

La organización también planteó una serie de preguntas sobre la manera en que la sociedad ha llegado a convivir con el fenómeno de las desapariciones: “¿En qué momento normalizamos las desapariciones? ¿En qué momento normalizamos ver madres, padres, hermanas, hermanos e hijos recorriendo caminos buscando a quienes un día simplemente ya no regresaron a casa?”.

Para Buscando a Pablo Jared Vallejo, reconocer a las mujeres buscadoras no implica aceptar como normal que existan personas desaparecidas, sino visibilizar una lucha que surgió de la ausencia de un ser querido y de la necesidad de encontrarlo.

El colectivo dedicó el mensaje a las mujeres que llevan días, meses o años en la búsqueda de sus familiares y que continúan recorriendo lugares, preguntando, excavando y exigiendo respuestas.

“Porque una madre buscadora no busca estadísticas ni números. Busca a su hijo, a su hija, a su tesoro”, señaló.

El mensaje concluye con una premisa que resume la razón de esta lucha: mientras haya una persona desaparecida, sus familiares continuarán buscándola “hasta encontrarlos”.

UNA FECHA PARA VISIBILIZAR LAS DESAPARICIONES

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 19 de diciembre como el Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, con el objetivo de reconocer su labor y llamar a los Estados a proteger sus derechos.

La ONU también conmemora cada 30 de agosto el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, establecido en 2010 para visibilizar a las personas desaparecidas y mantener la exigencia de verdad y justicia.

Para las madres de Coahuila, el reconocimiento representa una oportunidad para mantener el tema en la agenda pública, pero no sustituye su principal demanda: encontrar a sus hijos y obtener respuestas sobre lo ocurrido.