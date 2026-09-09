Alerta Grupo Vida por presuntas detenciones irregulares de jóvenes de Torreón

TORREÓN, COAH.- Una alerta sobre presuntas detenciones irregulares de jóvenes de Torreón y su traslado a instalaciones de seguridad en Durango fue difundida en redes sociales por Silvia Ortiz de Sánchez Viesca, fundadora de Grupo VIDA, quien aseguró haber recibido varios testimonios de familias que denuncian abusos y cobros para conseguir la liberación de sus familiares. La publicación, realizada la mañana de ayer martes, rápidamente se difundió entre usuarios de redes sociales. En el mensaje, Ortiz pidió a los jóvenes extremar precauciones ante la presunta presencia de camionetas blancas procedentes de Durango.

De acuerdo con la activista, las personas serían detenidas en las inmediaciones del filtro conocido como Puerta Amarilla y posteriormente las trasladarían hasta la Vicefiscalía en Lerdo. SEÑALAN TRASLADOS Y PRESUNTOS COBROS Ortiz relató que uno de los casos que llegó a su conocimiento corresponde a un adolescente de 16 años, quien habría sido detenido mientras caminaba por la vía pública. Según el testimonio que recibió, familiares del menor se alarmaron al no conocer inicialmente el motivo de su detención. El adolescente habría sido liberado alrededor de las 2:00 horas del 8 de septiembre. Al regresar a su domicilio, relató a sus padres que los agentes lo habían llevado hacia el filtro de Puerta Amarilla, donde, según su versión, únicamente le habrían indicado que sería trasladado “para allá”. La fundadora de Grupo VIDA cuestionó públicamente bajo qué circunstancias agentes de Durango estarían realizando detenciones en territorio de Coahuila y si cuentan con algún oficio de colaboración que les permita intervenir en esta entidad. Según Ortiz, el adolescente trabaja y durante la presunta detención le habrían quitado los 3 mil pesos correspondientes a su salario, además de un teléfono iPhone que recientemente había adquirido. La activista aseguró que este no sería un caso aislado, pues afirmó haber recibido otros reportes similares. Entre ellos mencionó casos de personas que, presuntamente, habrían sido trasladadas hasta el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Durango, donde sus familiares habrían tenido que entregar cantidades de entre 60 mil y 100 mil pesos para conseguir su liberación.

GRUPO VIDA PIDE INVESTIGAR LOS SEÑALAMIENTOS Ortiz también relató el caso de una pareja que, según el testimonio que recibió, habría sido detenida por elementos de la PID en la Línea Verde de Torreón y trasladada hasta el Cereso de Durango. Aseguró que sus familiares habrían pagado 100 mil pesos para lograr su liberación y que sus hijos permanecieron llorando en el lugar donde ocurrió la detención. Tras la difusión de su denuncia, la activista señaló que recibió una llamada del vicefiscal, quien, según dijo, le manifestó que estaba a disposición para atender el caso y le indicó que el afectado podía acudir ante el área de Anticorrupción. Sin embargo, Ortiz consideró que el adolescente difícilmente acudiría por temor a posibles represalias y sostuvo que decidió hacer públicos los señalamientos debido a que, desde su perspectiva, se trata de una situación que continúa ocurriendo. La fundadora de Grupo VIDA afirmó que previamente había expuesto esta problemática ante autoridades estatales y señaló que ahora busca que los casos sean investigados para determinar si existieron abusos, irregularidades o actuaciones fuera de las facultades de los agentes involucrados. Hasta el momento, los señalamientos corresponden a testimonios difundidos por la activista y deberán ser investigados y acreditados por las autoridades competentes. La denuncia también abre interrogantes sobre la actuación de corporaciones de Durango en territorio coahuilense y la existencia, en su caso, de mecanismos legales de colaboración entre ambas entidades.

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