DIF Torreón impulsa el autoempleo con taller exprés de San Valentín

Torreón
/ 1 febrero 2026
    DIF Torreón impulsa el autoempleo con taller exprés de San Valentín
    El objetivo del taller es facilitar conocimientos para emprender durante la temporada de San Valentín. FOTO: CORTESÍA

Las y los asistentes aprendieron elaboración de postres y técnicas básicas de decoración

TORREÓN, COAH.– Con el objetivo de brindar herramientas prácticas que permitan generar ingresos adicionales, usuarios del Centro Comunitario Nueva Merced del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón participaron en el taller exprés de San Valentín, realizado del 26 al 30 de enero.

Durante el curso, las y los asistentes aprendieron la elaboración de diversos postres, así como técnicas básicas de decoración, conocimientos que pueden ser aprovechados para emprender durante la temporada del Día del Amor y la Amistad.

La presidenta honoraria del DIF Torreón, la señora Selina Bremer de Cepeda, destacó la importancia de ofrecer capacitaciones que contribuyan al fortalecimiento de la economía familiar, al dotar a las personas de nuevas habilidades que les permitan mejorar su calidad de vida.

“En DIF Torreón creemos firmemente que capacitar a las personas es una forma de apoyar directamente a las familias, dándoles opciones reales para mejorar su calidad de vida y generar oportunidades de autoempleo”, expresó.

Estas capacitaciones buscan generar ingresos adicionales para las familias. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, la directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, señaló que por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González, se desarrollan de manera permanente talleres y cursos en los distintos centros comunitarios del municipio, con el propósito de acercar estas oportunidades de capacitación a la población.

“Siguiendo la visión de nuestro Alcalde, trabajamos para que los centros comunitarios sean espacios de aprendizaje y desarrollo, donde las y los ciudadanos puedan adquirir conocimientos útiles que impacten positivamente en su bienestar”, afirmó.

La directora añadió que con este tipo de acciones, el DIF Torreón refrenda su compromiso de impulsar programas que fomenten el desarrollo social, el autoempleo y el fortalecimiento de la economía familiar, acercando alternativas de capacitación a quienes más lo necesitan.

