DIF Torreón impulsa el autoempleo con taller exprés de San Valentín

TORREÓN, COAH.– Con el objetivo de brindar herramientas prácticas que permitan generar ingresos adicionales, usuarios del Centro Comunitario Nueva Merced del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón participaron en el taller exprés de San Valentín, realizado del 26 al 30 de enero.

Durante el curso, las y los asistentes aprendieron la elaboración de diversos postres, así como técnicas básicas de decoración, conocimientos que pueden ser aprovechados para emprender durante la temporada del Día del Amor y la Amistad.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Mantiene IMM acciones permanentes contra la violencia hacia mujeres y niñas

La presidenta honoraria del DIF Torreón, la señora Selina Bremer de Cepeda, destacó la importancia de ofrecer capacitaciones que contribuyan al fortalecimiento de la economía familiar, al dotar a las personas de nuevas habilidades que les permitan mejorar su calidad de vida.

“En DIF Torreón creemos firmemente que capacitar a las personas es una forma de apoyar directamente a las familias, dándoles opciones reales para mejorar su calidad de vida y generar oportunidades de autoempleo”, expresó.