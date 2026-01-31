Impulsan con talleres autoempleo y economía familiar en Torreón

Torreón
31 enero 2026
    Impulsan con talleres autoempleo y economía familiar en Torreón
    Se ofrecerán cursos de pagos provisionales con el nuevo portal y de macramé. FOTO: CORTESÍA

Los talleres buscan impulsar el autoempleo y la economía familiar

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fortalecer el desarrollo económico y las habilidades productivas de la población, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón invitó a la ciudadanía a participar en los cursos de pagos provisionales con el nuevo portal y de macramé, los cuales se impartirán en los Talleres Tonantzin.

La presidenta honoraria del DIF Torreón, Selina Bremer de Cepeda, destacó la importancia de estas capacitaciones al señalar que representan una herramienta para el crecimiento personal y profesional de las y los participantes, al brindar conocimientos prácticos que pueden traducirse en oportunidades de autoempleo o en el fortalecimiento de la economía familiar.

“En DIF Torreón trabajamos para ofrecer oportunidades de aprendizaje que impacten de manera positiva en la vida de las familias, fomentando su autonomía y brindándoles herramientas útiles para su desarrollo”, expresó.

Por su parte, la directora general del organismo, Marlene Martínez Valdés, informó que por instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González se continúan impulsando, a través de los Talleres Tonantzin, capacitaciones que respondan a las necesidades reales de la población.

Indicó que estos talleres forman parte de una estrategia integral para acercar conocimientos prácticos y accesibles a la ciudadanía, promoviendo el autoempleo y el fortalecimiento de la economía familiar.

El curso de pagos provisionales con el nuevo portal iniciará el viernes 6 de febrero, tendrá una duración de cuatro sesiones y se impartirá los viernes de 09:00 a 12:00 horas, con un costo de 200 pesos. En tanto, el taller de macramé comenzará el viernes 13 de febrero, con la misma duración, en dos horarios disponibles: de 08:30 a 11:30 horas y de 12:00 a 15:00 horas, también con un costo de 200 pesos.

Para ambos talleres, los requisitos son presentar identificación oficial (INE), ser mayor de 15 años y considerar que los materiales no están incluidos.

Las inscripciones se realizan en las instalaciones del DIF Torreón, ubicadas en el bulevar Revolución número 639 poniente, colonia Centro. Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono 871 893 1128 o vía WhatsApp al 870 170 9842.

