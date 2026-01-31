Torreón: Mantiene IMM acciones permanentes contra la violencia hacia mujeres y niñas

Torreón
/ 31 enero 2026
    Torreón: Mantiene IMM acciones permanentes contra la violencia hacia mujeres y niñas
    Los Embajadores Naranja impulsan una cultura de respeto, igualdad y cero tolerancia a la violencia. FOTO: CORTESÍA

La campaña busca prevenir la violencia de género y sensibilizar a la sociedad.

TORREÓN, COAH.- El Instituto Municipal de la Mujer (IMM) de Torreón mantiene de manera permanente las acciones de la campaña “Únete”, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad y sumar esfuerzos en la prevención de la violencia de género.

La directora del IMM, Amira Darwich García, señaló que, si bien el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas se conmemora cada 25 de noviembre, el trabajo del Instituto se desarrolla de forma continua mediante el acercamiento a dependencias públicas, asociaciones civiles, bares, restaurantes y grupos organizados.

TE PUEDE INTERESAR: SIMAS Torreón suspenderá labores este lunes por día de asueto; mantendrán guardias operativas

Explicó que la iniciativa consiste en invitar y sumar a más Embajadores Naranja, promoviendo una cultura de respeto, igualdad y cero tolerancia a la violencia contra mujeres y niñas en distintos espacios de la ciudad.

Como parte de estas acciones, Darwich García realizó recientemente visitas al Archivo Municipal de Torreón y a la Dirección de Salud Pública Municipal, donde extendió la invitación para que ambas dependencias se conviertan en los primeros Embajadores Naranja de 2026, reforzando el compromiso institucional con esta causa.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerza Torreón vinculación laboral a través de la Bolsa de Trabajo Municipal

La titular del IMM informó que actualmente Torreón cuenta con 42 Embajadores Naranja y que la meta para este año es triplicar dicha cifra, con el fin de ampliar la red de aliados comprometidos con la erradicación de la violencia de género y la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

Con estas acciones, la Administración Municipal encabezada por el alcalde Román Alberto Cepeda González reiteró que la lucha contra la violencia de género no se limita a una fecha conmemorativa, sino que representa una labor permanente que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad.

