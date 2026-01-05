DIF Torreón invita al curso de corte y confección

Torreón
/ 5 enero 2026
    DIF Torreón invita al curso de corte y confección
    El curso está dirigido a personas mayores de 15 años y está enfocado al empoderamiento y autoempleo de las mujeres laguneras. FOTO: DIF TORREÓN

Se impartirá en los Talleres Tonantzin y tiene como objetivo enseñar técnicas de diseño y costura para fomentar el desarrollo personal y el autoempleo

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de fomentar el desarrollo de habilidades productivas y el bienestar de las familias laguneras, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón anunció la apertura de inscripciones para su curso regular de corte y confección.

El programa formativo dará inicio el próximo lunes 19 de enero. Las clases se impartirán los días lunes, miércoles y viernes, ofreciendo dos turnos para mayor comodidad de los asistentes: de 8:30 a 11:30 horas y de 12:00 a 15:00 horas.

Capacitación y empoderamientoLa señora Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón, señaló que este taller forma parte de la oferta de los Talleres Tonantzin, los cuales se centran en el desarrollo personal y el empoderamiento de las mujeres.

“Estos talleres están pensados para fortalecer la autoestima de las participantes y brindarles herramientas que les permitan generar un ingreso propio”, expresó Bremer de Cepeda.

Por su parte, Marlene Martínez Valdés, directora general del organismo, subrayó que estas acciones responden a las instrucciones del alcalde Román Alberto Cepeda González para impulsar capacitaciones que representen oportunidades reales de crecimiento. Martínez Valdés añadió que el fin último es que las personas accedan a un sustento digno y mejoren su calidad de vida mediante el autoempleo.

Detalles del curso y requisitosLos participantes aprenderán desde técnicas de patronaje y manejo de máquinas de coser hasta conocimientos fundamentales de diseño y moda. Los costos y requisitos establecidos son:

Población objetivo: Personas a partir de los 15 años de edad.

Costos: Inscripción de 200 pesos y una mensualidad de 150 pesos.

Documentación: Presentar copia de INE y comprobante de domicilio.

Menores de edad: Deberán entregar la CURP del menor y el INE del padre, madre o tutor.

Con esta iniciativa, el DIF Torreón reafirma su compromiso con la capacitación integral y la construcción de un futuro con mayor bienestar para la comunidad.

