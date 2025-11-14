DIF Torreón lanza talleres navideños para crear, convivir y reciclar

Torreón
/ 14 noviembre 2025
    DIF Torreón lanza talleres navideños para crear, convivir y reciclar
    Grupo de participantes comparte sus avances durante la jornada creativa. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Las actividades forman parte de la estrategia municipal para apoyar el bienestar de las familias

TORREÓN, COAH.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón inició esta semana los talleres de elaboración de decoración navideña con materiales reciclados, una actividad que busca fomentar la creatividad, el aprovechamiento de recursos y la responsabilidad ambiental entre las familias del municipio.

La presidenta honoraria del DIF, Selina Bremer de Cepeda, destacó que estos espacios fortalecen los valores familiares y al mismo tiempo promueven un mejor uso de los materiales disponibles en casa.

$!Participantes elaboran adornos navideños reutilizando materiales domésticos.
Participantes elaboran adornos navideños reutilizando materiales domésticos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

“Estos talleres no solo despiertan la creatividad, sino que también nos invitan a cuidar el medio ambiente y aprovechar lo que tenemos, mientras fortalecemos la convivencia y el espíritu navideño”, expresó.

La directora general del DIF Torreón, Marlene Martínez Valdés, detalló que los cursos se realizan por instrucción del alcalde Román Alberto Cepeda González, con el objetivo de brindar herramientas que fortalezcan la economía de las familias.

“El DIF impulsa talleres que promueven habilidades y la posibilidad de generar ingresos, siempre buscando el bienestar de las familias torreonenses”, señaló.

Las personas interesadas pueden acudir a las instalaciones del DIF Torreón, ubicadas en bulevar Revolución 639 poniente, colonia Centro, o comunicarse al teléfono 871 229 33 00 para más información.

