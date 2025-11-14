DIF Torreón lanza talleres navideños para crear, convivir y reciclar

TORREÓN, COAH.- El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Torreón inició esta semana los talleres de elaboración de decoración navideña con materiales reciclados, una actividad que busca fomentar la creatividad, el aprovechamiento de recursos y la responsabilidad ambiental entre las familias del municipio.

La presidenta honoraria del DIF, Selina Bremer de Cepeda, destacó que estos espacios fortalecen los valores familiares y al mismo tiempo promueven un mejor uso de los materiales disponibles en casa.

