Torreón lanza programa de construcción con inversión de 10 millones de pesos

    El alcalde Román Alberto Cepeda dio inicio al programa de apoyo a la construcción en la colonia Zaragoza Sur FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Entregarán vales para adquirir block y cemento por solo mil 200 pesos, con un ahorro significativo para las familias

TORREÓN, COAH.- Con una inversión de 10 millones de pesos, el alcalde de Torreón, Román Cepeda, puso en marcha este viernes el programa de entrega de materiales de construcción a bajo costo en la colonia Zaragoza Sur, acompañado por Gabriel Elizondo, coordinador general de Mejora Coahuila en representación del gobernador Manolo Jiménez.

El programa busca mejorar las condiciones de vida de las familias torreonenses, ofreciendo paquetes de block y cemento a precios accesibles, con un ahorro superior al 60 por ciento del valor comercial.

$!Beneficiarios conocieron el contenido del paquete de materiales subsidiado.
Beneficiarios conocieron el contenido del paquete de materiales subsidiado. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Cepeda González destacó que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado para cumplir compromisos en cada sector de la ciudad. Subrayó que este programa se suma al de tinacos, impermeabilizantes, la rehabilitación de más de 450 plazas y la construcción de 100 techumbres.

“Los hechos son amores y no buenas razones; el gobernador Manolo y su amigo Román estamos cumpliendo”, expresó. Además, recordó las obras recientes como la terminación de la Alameda, la rehabilitación de la Línea Verde, el Bosque Urbano, el Polideportivo y la Unidad Deportiva.

Anunció también que en unas semanas será inaugurado el Parque Lineal Zaragoza.

El Alcalde enfatizó que Torreón es actualmente la tercera ciudad más segura de México entre aquellas con más de 500 mil habitantes, resultado —dijo— del trabajo conjunto en materia de seguridad y prevención, mediante inversión en cultura, deporte y comunidad.

Gabriel Elizondo Pérez resaltó que los beneficiarios pagarán solo mil 200 pesos por un paquete que incluye 100 blocks y 10 bultos de cemento, lo que representa un ahorro significativo. Afirmó que Torreón seguirá recibiendo programas coordinados con el Estado para elevar la calidad de vida de la población.

$!El Alcalde anunció nuevos proyectos urbanos y reiteró que la ciudad avanza con más obras y programas sociales.
El Alcalde anunció nuevos proyectos urbanos y reiteró que la ciudad avanza con más obras y programas sociales. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El diputado Felipe González exhortó a reconocer la transformación que ha vivido Torreón en los últimos cuatro años, mientras que Héctor Estrada Baca, director de Desarrollo Social, detalló que este año se entregarán más de 7 mil vales para beneficiar a cerca de 30 mil ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

“Este programa no solo facilita materiales; entrega confianza, esperanza y la posibilidad de seguir levantando hogares con bases firmes”, puntualizó.

A nombre de los vecinos beneficiados, Elena Alejo Sifuentes agradeció el apoyo, al señalar que estos materiales representan una ayuda real para proteger y mejorar su vivienda.

Al evento asistieron también funcionarios municipales y representantes de Mejora Coahuila.

