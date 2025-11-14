Torreón lanza programa de construcción con inversión de 10 millones de pesos

TORREÓN, COAH.- Con una inversión de 10 millones de pesos, el alcalde de Torreón, Román Cepeda, puso en marcha este viernes el programa de entrega de materiales de construcción a bajo costo en la colonia Zaragoza Sur, acompañado por Gabriel Elizondo, coordinador general de Mejora Coahuila en representación del gobernador Manolo Jiménez. El programa busca mejorar las condiciones de vida de las familias torreonenses, ofreciendo paquetes de block y cemento a precios accesibles, con un ahorro superior al 60 por ciento del valor comercial. TE PUEDE INTERESAR: Policías de Arteaga torturan a joven en Saltillo y cinco años después CDHEC se pronuncia únicamente con sanción administrativa

Cepeda González destacó que su administración trabaja de manera coordinada con el Gobierno del Estado para cumplir compromisos en cada sector de la ciudad. Subrayó que este programa se suma al de tinacos, impermeabilizantes, la rehabilitación de más de 450 plazas y la construcción de 100 techumbres. "Los hechos son amores y no buenas razones; el gobernador Manolo y su amigo Román estamos cumpliendo", expresó. Además, recordó las obras recientes como la terminación de la Alameda, la rehabilitación de la Línea Verde, el Bosque Urbano, el Polideportivo y la Unidad Deportiva. Anunció también que en unas semanas será inaugurado el Parque Lineal Zaragoza. El Alcalde enfatizó que Torreón es actualmente la tercera ciudad más segura de México entre aquellas con más de 500 mil habitantes, resultado —dijo— del trabajo conjunto en materia de seguridad y prevención, mediante inversión en cultura, deporte y comunidad. Gabriel Elizondo Pérez resaltó que los beneficiarios pagarán solo mil 200 pesos por un paquete que incluye 100 blocks y 10 bultos de cemento, lo que representa un ahorro significativo. Afirmó que Torreón seguirá recibiendo programas coordinados con el Estado para elevar la calidad de vida de la población.