DIF Torreón recibe a menores y familias de OSC en la Feria

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    DIF Torreón recibe a menores y familias de OSC en la Feria
    Selina Bremer de Cepeda convivió con niñas y niños durante la visita de las organizaciones civiles al stand de APollos DIF. SANDRA GÓMEZ

Niñas, niños y familias de Casa Hogar Abrázame y Casa Feliz acudieron al stand de APollos DIF

TORREÓN, COAH.- El Sistema DIF Torreón recibió en su stand de APollos DIF, instalado en la Feria de Torreón, a niñas, niños y familias de Casa Hogar Abrázame y Casa Feliz, como parte de una actividad de convivencia con organizaciones de la sociedad civil.

La presidenta honoraria del organismo, Selina Bremer de Cepeda, destacó la colaboración con las instituciones y señaló que sumar esfuerzos permite ampliar la atención que reciben distintos sectores de la comunidad.

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“Para DIF Torreón fue muy importante caminar de la mano con las organizaciones que todos los días trabajaron por quienes más lo necesitaron. Recibir a nuestras niñas, niños y familias en APollos DIF nos permitió compartir un momento especial y reconocer la gran labor que realizaron estas instituciones”, expresó.

Durante la visita, los asistentes participaron en actividades de recreación y esparcimiento dentro de la Feria.

Casa Hogar Abrázame brinda atención y cuidado a niñas y niños en situación de riesgo, mientras que Casa Feliz, operada por Grupo Encendamos una Luz A.C., ofrece alojamiento, alimentación y apoyo emocional a menores y jóvenes que enfrentan cáncer, así como a sus familiares.

$!Familias de Casa Hogar Abrázame y Casa Feliz acudieron al espacio de APollos DIF instalado en la Feria de Torreón.
Familias de Casa Hogar Abrázame y Casa Feliz acudieron al espacio de APollos DIF instalado en la Feria de Torreón. SANDRA GÓMEZ

DIF Torreón señaló que esta convivencia forma parte de las políticas sociales impulsadas por el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, las cuales consideran a las agrupaciones civiles como aliadas para ampliar la atención a sectores vulnerables.

El organismo invitó a la ciudadanía a visitar el stand de APollos DIF durante los días restantes de la Feria. De acuerdo con DIF Torreón, los recursos obtenidos mediante los consumos realizados en este espacio son destinados a programas de asistencia social.

El organismo reiteró que continuará trabajando en coordinación con las organizaciones civiles y las familias mediante actividades de apoyo y convivencia.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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